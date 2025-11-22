Ohne Ei und Butter: Die besten veganen Weihnachtskekse

Auf tierische Produkte zu verzichten, bedeutet nicht, dass man zu Weihnachten die liebsten Kekse missen muss. Den Beweis liefert dieses Quartett!
Sesam-Kakao-Taler
© StockFood
ZUTATEN FÜR 40 STÜCK
- 160 g Mehl
- 50 g Speisestärke
- 1 Prise Salz
- 60 g Zucker
- 2 EL Vanillezucker
- 2–3 TL Kakaopulver
- 2 EL Sojacreme
- 2 EL zerstoßene Sesamsamen
- 110 g Margarine
ZUBEREITUNG * LEICHT * 35 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Mehl mit Stärke, Salz, Zucker, Vanillezucker und Kakaopulver vermischen. Sojacreme, Sesam und Margarine in Stücken dazugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Sojacreme einarbeiten.
- Teig zu einer Rolle formen und in 40-50 gleich dicke Scheiben schneiden. Teigportionen zu Kugeln formen, leicht flachdrücken, mit den Zinken einer Gabel ein Gittermuster eindrücken und auf das vorbereitete Blech setzen. Die Taler im Ofen 12-15 Minuten backen. Herausnehmen, kurz abkühlen und auf Kuchengittern auskühlen lassen.
Cranberry-Pinienkern-Taschen
© StockFood
ZUTATEN FÜR 30 STÜCK
Für den Teig:
- 250 g Mehl
- 70 g Staubzucker
- 3 TL Vanillezucker
- Salz
- 1 EL Bio-Zitronenabrieb
- 200 g weiche Margarine
- 50 g Marzipanrohmasse
Außerdem:
- 70 g Pinienkerne
- 30 g Cranberrykonfitüre
- 2 EL getrocknete Cranberries
- 50 g vegane Zartbitterkuvertüre
- 1–2 EL Pinienkerne
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 20 MIN
- Das Mehl mit Staubzucker, Vanillezucker, 1 Prise Salz, Zitronenabrieb und der Margarine in eine Rührschüssel geben. Die Marzipanrohmasse in Stücke schneiden und zufügen. Alles mit den Quirlen des Handrührgeräts gut vermengen. Die Masse mit den Händen rasch zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in Folie wickeln und ca. 30 Minuten kühl ruhen lassen.
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Pinienkerne grob hacken und mit der Cranberrykonfitüre verrühren. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und in 6 x 6 cm große Quadrate schneiden.
- Teigränder jeweils dünn mit Wasser bestreichen. Jeweils 0,5 TL Füllung mittig auf die Teigquadrate setzen und diese zu Dreiecken zusammenklappen. Ränder gut andrücken. Teiglinge auf das Blech setzen und im Ofen ca. 10 Minuten backen. Kurz abkühlen lassen, vom Blech nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
- Cranberries halbieren. Kuvertüre in einer Metallschüssel über einem heißen Wasserbad schmelzen, leicht abkühlen lassen und in eine Papierspritztüte füllen. Die Taschen mit dünnen Schokoladelinien verzieren und sofort mit einer Cranberryhälfte und einem Pinienkern belegen. Kuvertüre vor dem Servieren fest werden lassen.
Kokosbusserl
© StockFood
ZUTATEN FÜR 25 STÜCK
- 120 ml Kichererbsenwasser
- 1 TL Apfelessig
- 1 TL Vanillezucker
- 100 g Zucker
- 250 g Kokosraspeln
- 120 g vegane Zartbitterkuvertüre
- 1/2 TL Kokosöl
ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN
- Kichererbsenwasser und Apfelessig in einer Rührschüssel mithilfe eines Handrührgeräts auf höchster Stufe in ca. 5 Minuten steif schlagen. Vanillezucker und Zucker mischen und langsam unter Schlagen einrieseln lassen, bis die Masse zäher wird. Vorsichtig die Kokosraspeln unterheben.
- Backofen auf 170 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Mithilfe eines Esslöffels kleine Häufchen der Kokosmasse auf das Backblech setzen. Im Ofen 15–20 Minuten backen. Anschließend abkühlen lassen.
- Schokolade in Stücke brechen und mit dem Kokosöl über einem heißen Wasserbad schmelzen. Kokosmakronen in die Schokolade dippen und auf Backpapier trocknen lassen. Nach Belieben restliche flüssige Schokolade mit einem Löffel in Linien darüberträufeln.
Mandel-Spritzgebäck
© StockFood
ZUTATEN FÜR 20 STÜCK
- 1 Vanilleschote
- 2 EL Ei-Ersatzpulver
- 150 g Margarine
- 120 g Zucker
- 140 g Mehl
- 100 g blanchierte und gemahlene Mandeln
- 50 g Speisestärke
- 4–5 EL Staubzucker
- 100 g Nougat
- 300 g dunkle Kuvertüre
- 2 EL gehackte Mandeln
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 05 MIN
- Den Backofen auf 160 °C Heißluft vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Vanilleschote längs halbieren und das Mark herausschaben. Ei-Ersatzpulver mit 80–100 ml Wasser anrühren (je nach Herstellerangaben). Margarine und Zucker mit dem Handrührgerät schaumig schlagen. Ei-Ersatz und Vanillemark unterrühren.
- Mehl mit Mandeln und Stärke mischen und nach und nach unterarbeiten. Den Teig in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und in Kringelform auf die Backbleche spritzen. Im vorgeheizten Ofen ca. 15 Minuten goldgelb backen. Danach auf dem Blech auskühlen lassen.
- Nougat klein schneiden und über dem heißen Wasserbad schmelzen. Je zwei Mandelkringel mit Nougat zusammenkleben. Trocknen und fest werden lassen.
- Kuvertüre über dem heißen Wasserbad schmelzen und temperieren. Mandeln in einer beschichteten Pfanne goldgelb rösten und auskühlen lassen.
- Mandelkringel in die Kuvertüre tauchen, abtropfen lassen und zum Trocknen auf Backpapier legen. Mit den Mandeln bestreuen, bevor die Kuvertüre fest wird.
Rezepte von StockFood.