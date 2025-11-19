Gebrannte Mandeln & Co: So gelingen Christkindlmarkt-Snacks im Airfryer

Christkindlmarkt-Feeling zu Hause! Mit diesen einfachen Airfryer-Rezepten für gebrannte Mandeln, Maroni und Topfenbällchen bringen Sie den süßen Duft der Weihnachtszeit direkt in Ihre Küche.

Die Christkindlmarkt-Saison ist eröffnet! Wer schon einmal an den Ständen vorbeigegangen ist, kennt den verlockenden Duft von gebrannten Mandeln, heißen Maroni und süßen Topfenbällchen. Aber wieso jedes Mal in die Kälte raus? Mit dem Airfryer bringen Sie den Weihnachtsmarkt direkt in Ihre Küche.

Hier sind drei einfache Rezepte für zu Hause:

1. Gebrannte Mandeln im Airfryer

Zutaten:

200 g Mandeln

70 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Zimt

2–3 EL Wasser

Zubereitung:

Mandeln mit Zucker, Vanillezucker und Zimt in einer Schüssel vermischen. Wasser hinzufügen und alles gut verrühren. Den Korb des Airfryers mit Backpapier auslegen und die Mandeln verteilen. Bei 200°C 12-15 Minuten backen, alle 2-3 Minuten umrühren, damit nichts anbrennt.

Voilà, duftet wie am Weihnachtsmarkt!

2. Maroni aus dem Airfryer

Zutaten:

600 g Maroni

Zubereitung:

Maroni etwa 1 Stunde in kaltem Wasser einweichen. Mit einem kleinen Messer auf einer Seite dünn kreuzweise einschneiden. Maroni auf der Grilltasse verteilen, ca. 25-30 Minuten bei 170 °C backen und gelegentlich rütteln. Während des Backens etwa 80 ml Wasser in den Airfryer-Boden geben, damit sie nicht austrocknen.

Die perfekt gerösteten Maroni schmecken heiß besonders gut -Weihnachtsmarktfeeling garantiert!

3. Topfenbällchen aus dem Airfryer

Zutaten für 18 Stück:

250 g Weizenmehl (Type 480)

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

2 Pck. Vanillezucker

250 g Magertopfen

2 Eier

Zum Wälzen:

2 EL Halbfettbutter (flüssig)

3 EL (Staub-)Zucker

Zubereitung:

Mehl, Backpulver, Salz und Vanillezucker mischen. Eier und Topfen zugeben und zu einem Teig kneten. Korb des Airfryers mit Backpapier auslegen. Walnussgroße Bällchen formen, in den Korb legen und bei 180 °C 10-12 Minuten goldbraun backen, nach der Hälfte der Zeit wenden. Bällchen noch warm mit Butter bestreichen und im Zucker wälzen.

Einmal probiert, möchte man die Topfenbällchen nicht mehr teilen!