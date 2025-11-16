Bratapfel mal anders: Die besten Ideen für die Vorweihnachtszeit

Der Bratapfel gehört zur Adventzeit einfach dazu – abseits des Klassikers lässt sich dieser auch als Pavlova, Crumble und Co. servieren. Einfach perfekt und dieser Duft: Ein Traum!
Bratapfel-Pavlova mit Apfelchips
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
Für die Bratapfelchips:
- 1 Apfel
- 1/2 EL brauner Zucker
- 1/2 EL Staubzucker
- 1/2 EL gemahlene Mandeln
- je 1/2 TL Zimt- und Vanillepulver
- je 1 Prise Ingwer- und Nelkenpulver
Für das Baiser:
- 4 Eiweiß
- 1 Prise Salz
- 100 g Zucker
- 1 TL Weißweinessig
- 100 g Staubzucker
- 2 TL Stärke
Für den Belag:
- 60 g Mandeln
- 2 Äpfel
- 90 g Zucker
- 40 g Sultaninen
- 1/2 TL Zimtpulver
- 80 ml Amaretto
- 2 EL Karamellaufstrich
- 200 g Obers
- 2 EL Staubzucker
ZUBEREITUNG * MITTEL * 5 H 40 MIN
- Den Ofen auf 70 °C Heißluft vorheizen. Für die Chips Apfel waschen, entkernen und in 1 mm dünne Scheiben hobeln. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Zucker mit Staubzucker, Mandeln und Gewürzen mischen und auf die Äpfel streuen.
- Im Ofen bei leicht geöffneter Tür (am besten einen Holzkochlöffel in die Tür klemmen) 2–3 Stunden trocknen lassen. Die Äpfel dabei 2–3 Mal wenden. Anschließend vollständig auskühlen lassen.
- Für das Baiser Eiweiß mit Salz steif schlagen, dabei nach und nach den Zucker einrieseln lassen. Essig zugeben und so lange weiterschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Staubzucker und Stärke darübersieben und unterheben.Die Ofentemperatur auf 120°C Heißluft erhöhen.
- Auf einen Bogen Backpapier einen Kreis (ca. 26 cm) zeichnen. Papier umgedreht auf ein Backblech legen. Baisermasse innerhalb des Kreises wolkig verteilen. Im Ofen bei leicht geöffneter Tür auf der untersten Schiene ca. 90 Minuten backen. Baiser aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Temperatur auf 180 °C Heißluft erhöhen.
- Für den Belag Mandeln grob hacken. Äpfel schälen, vierteln, entkernen und klein schneiden. In eine Auflaufform geben, mit Mandeln, 80 g Zucker, Sultaninen, Zimt und Amaretto mischen. In 40–50 Minuten im Ofen garen, dabei gelegentlich durchrühren. In einem Sieb abtropfen lassen, dabei den Sud auffangen und noch heiß mit Karamell verrühren. Abkühlen lassen.
- Obers mit dem restlichen Zucker steif schlagen. Staubzucker über das Baiser sieben und mit dem Schlagobers bestreichen. Apfelbelag darauf verteilen. Die Pavlova mit Apfelchips garnieren, Karamellsauce darüberträufeln und servieren.
Bratäpfel
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 200 g Marzipan
- 30 g Bourbon-Vanillezucker
- 1 Msp. Zimtpulver
- 1 Msp. gemahlener Kardamom
- 60 g Rosinen
- 1 EL Semmelbrösel
- 4 säuerliche Äpfel
- 8 cl Rum brauner
- Zucker zum Bestreuen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN
- Den Ofen auf 175°C Ober– und Unterhitze vorheizen. Das Marzipan für 30 Minuten ins Gefrierfach legen. Das Marzipan mit einer Vierkantreibe (grobe Seite) in eine Schüssel reiben. Den Vanillezucker, den Zimt, den Kardamom, die Rosinen und die Semmelbrösel dazugeben und vermengen.
- Die Äpfel waschen, den oberen Teil abschneiden und auf die Seite legen. Mit einem Ausstecher das Kernhaus entfernen, hierbei aber nicht ganz durchstechen. Je 2 cl Rum in die Äpfel gießen.
- Die Füllung auf die Äpfel verteilen und diese mit braunem Zucker bestreuen. Den Deckel draufsetzen und die Bratäpfel auf ein mit Backpapier belegtes Backblech stellen und für 30 Minuten im Ofen backen.
Bratapfel-Cookies
ZUTATEN FÜR 25-30 STÜCK
- 70 g Sultaninen
- 3 cl Rum
- 50 g Mandelstifte
- 2 große rotschalige Äpfel
- 1 EL Zitronensaft
- 225 g weiche Butter
- 75 g brauner Zucker
- 1 Ei
- 1 Eigelb
- 30 g Marzipan
- 190 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 1 TL Zimtpulver
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 05 MIN
- Sultaninen mit dem Rum in einer Schüssel vermengen und ca. 20 Minuten ziehen lassen. Inzwischen die Mandelstifte grob hacken. Äpfel waschen, trockentupfen, vierteln, entkernen und klein würfeln, dann mit dem Zitronensaft vermengen.
- In einer Pfanne 15 g Butter erhitzen, Mandeln und Apfelwürfel mit 1 EL Zucker darin kurz schwenken, dann beiseitestellen.Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Übrige Butter mit dem restlichen Zucker cremig rühren, dann das Ei und Eigelb unterrühren. Sultaninen abgießen, abtropfen lassen und mit der Apfel-Mandel-Mischung zugeben. Marzipan fein würfeln oder reiben und unterrühren. Mehl, Backpulver und Zimt mischen, darübersieben und alles rasch vermengen.
- Aus der Masse 25–30 Kugeln formen, flachdrücken und auf dem Blech verteilen. Die Cookies im Ofen 20–25 Minuten backen, bis sie gut gebräunt sind. Vor dem Servieren auf einem Gitter auskühlen lassen.
Bratapfel-Tarte
ZUTATEN FÜR 1 TARTE (26 CM)
Für den Teig:
- 250 g Mehl und zum Arbeiten
- 60 g Zucker
- 1 EL Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 150 g Butter und für die Form
- 2 EL Obers
Für den Belag:
- 125 g Butter
- 70 g Zucker
- 3 Eier
- 125 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 50 g blanchierte und gemahlene Mandeln
- 3 EL Mandellikör
- 3 EL Milch
- 4 kleine Äpfel
- 100 g Marzipanrohmasse
- 2 EL brauner Zucker
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 20 MIN
- Für den Teig Mehl mit Zucker, Vanillezucker und Salz mischen. Butter in kleinen Stücken darauf geben, Obers zugeben und alles rasch zu einem Mürbteig verkneten. In Folie gewickelt etwa 1 Stunde kalt stellen.
- Den Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Eine Tarteform (ca. 26 cm) ausbuttern. Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche auf Formgröße ausrollen und die Form damit auslegen, dabei einen Rand hochziehen.
- Für den Belag die Butter mit Zucker cremig rühren. Eier nach und nach untermixen, bis die Masse schaumig ist. Mehl und Backpulver mischen und auf die Schaummasse sieben. Mandeln, Likör und Milch zugeben und alles unterrühren. Masse auf den Mürbteigboden geben und verstreichen.
- Äpfel schälen, das Kernhaus herausstechen und die Früchte je nach Größe in 2 oder 3 Scheiben schneiden. Auf die Creme setzen und leicht eindrücken. Aus dem Marzipan haselnussgroße Kugeln drehen, in braunen Zucker tauchen und die Äpfel damit füllen (Zucker nach oben).
- Tarte mit restlichem Zucker bestreuen und im vorgeheizten Ofen ca. 40 Minuten backen (Stäbchenprobe). Sollte der Kuchen zu stark bräunen, rechtzeitig mit Alufolie abdecken. Auskühlen lassen.
Bratapfel-Toffee-Crumble
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 50 g Trockenpflaumen
- 3 Äpfel
- 160 g Butter und für die Form
- 120 g Zucker
- 1 Msp. Zimtpulver
- 50 g Rosinen
- 2 EL zarte Haferflocken
- 50 g gehackte Mandeln
- 120 g Mehl
- 50 g Mandelblättchen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 15 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Auflaufform (ca. 20 x 25 cm) fetten. Trockenpflaumen halbieren oder vierteln. Äpfel waschen, vierteln, entkernen und in schmale Spalten schneiden oder hobeln.
- In einem Topf 80 g Butter und 80 g Zucker unter gelegentlichem Rühren hellbraun karamellisieren lassen. Äpfel und Zimt zugeben und untermengen. Rosinen und Trockenpflaumen untermischen und alles in die Form geben.
- Haferflocken, Mandeln, Mehl und 40 g Zucker mischen. Restliche 80 g Butter schmelzen, langsam zur Mandel-Haferflocken-Mischung gießen und alles mit einer Gabel verrühren, sodass Streusel entstehen. Mit den Mandelblättchen vermengen und über dem Obst in der Form verteilen. Im vorgeheizten Ofen in 25–35 Minuten goldbraun backen.
