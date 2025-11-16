Bratapfel mal anders: Die besten Ideen für die Vorweihnachtszeit

Naschen ohne schlechtes Gewissen: Zuckerfreie Keks-Rezepte für die Weihnachtszeit Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und mit ihr das große Keksebacken! Doch leider sind viele der Leckereien wahre Kalorienbomben. Für alle, die den Winter nicht mit ein paar Extra-Kilos überstehen wollen, gibt es eine gute Nachricht: Kekse können auch ohne Zucker köstlich schmecken!