Apfelstrudel wie von Oma: Das legendäre Rezept der Vollpension
© Getty Images

Kult-Kaffeehaus

Apfelstrudel wie von Oma: Das legendäre Rezept der Vollpension

03.11.25, 15:49
Teilen

Wo könnte man sich besser auf die süße Seite des Lebens einstimmen als in der Vollpension – dem Wiener Kult-Kaffeehaus, in dem Oma und Opa mit Liebe, Geschichten und jeder Menge Mehlspeisentradition den Kochlöffel schwingen. 

Jetzt, wo die Apfelbäume voll hängen und die Tage kürzer werden, ist der perfekte Moment für einen Klassiker: den Apfelstrudel. Außen hauchdünn und knusprig, innen saftig, süß-säuerlich und einfach tröstlich gut. Wir verraten das legendäre Apfelstrudel-Rezept von Frau Maria.

Vollpension-Apfelstrudel: Rezept von Frau Maria

  • 1 Stunde Zubereitung, 30 Minuten Backzeit

Zutaten

Strudelteig

  • 30 ml Öl
  • 4 g Salz
  • 300 g glattes Mehl
  • 160 ml Wasser

Fülle

  • 1 kg Äpfel
  • 100 g Mandeln gehobelt
  • 50 g Rumrosinen (die Rosinen den Tag davor in Rum einlegen)
  • 1 Stamperl Rum
  • 2 Pkg. Vanillezucker
  • 100 g Marillenmarmelade
  • 2 Stk. Zitronen (Saft und Abrieb)
  • 50 g Zucker
  • 1 EL Zimt
  • 125 g Butter
  • 200 g Brösel 

Zubereitung

  1. Strudelteig: Alle Zutaten zusammen in einer Küchenmaschine gut verkneten. Das Wasser für den Teig unbedingt mindestens handwarm machen und zumindest 10 Minuten kneten lassen. Je besser und länger der Teig geknetet wird, desto besser verbinden und emulgieren die Zutaten. Den Teig gut mit Frischhaltefolie einpacken. Mindestens 30 Minuten rasten lassen (nicht im Kühlschrank). Je länger der Teig rastet, desto geschmeidiger und besser kann man ihn ausziehen.
  2. Äpfel schälen und entsteinen. In kleine Stücke oder Scheiben schneiden.
  3. In einer großen Schüssel alle Zutaten mit den Händen gut vermischen.
  4. Auf der Arbeitsfläche nun ein Strudeltuch ausbreiten und den Strudelteig mit den Handoberflächen ziehen. Wenn das alleine nicht geht, nimm dir ruhig jemanden zu Hilfe. Nicht die Handinnenflächen verwenden, man tendiert dazu die Fingerspitzen zu verwenden und es entstehen Löcher im Teig.
  5. Die Butter für die Brösel in einem Topf schmelzen und die Brösel darin rösten, bis sie braun sind.
  6. Ein wenig Butter auf den Teig tröpfeln, mit Brösel bestreichen und die Apfelfülle darauf verteilen und Strudel einrollen. Die Enden abschneiden und den Strudel noch ein wenig zurecht drücken, auch um mit eingeroll- te Luft raus zu drücken. In eine Form geben und mit Butter bestreichen. Unbedingt darauf achten, dass man eine Form verwendet, die Flüssigkeit halten kann. Der Strudel verliert Saft beim Backen.
  7. Bei Umluft 180°C ca. eine halbe Stunde goldbraun backen. 

Besonderes Merkmal

  • Mit selbst gemachtem, selbst gezoge- nem Strudelteig

Ofeneinstellung/ Backzeit und -temperatur

  • Bei Umluft 180°C ca. 30 Minuten goldbraun backen

Benutzte Werkzeuge

  • Waage, Handrührgerät (+ Rührschüs- sel) oder Küchenmaschine, Teigkarte, Topf, Frischhaltefolie, Strudeltuch, Backblech/Form für die Strudel, Kochlöffel, Spachtel, Pinsel 

Direkt aus Omas Backstube zu Ihnen nachhause!

