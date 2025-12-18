Alles zu oe24VIP
Rum-Kokos-Würfel: Der ultimative Weihnachtsgenuss
© Adobe Stock

Süße Sünde

Rum-Kokos-Würfel: Der ultimative Weihnachtsgenuss

18.12.25, 14:41
Diesen Rum-Kokos-Würfeln kann auch der größte Keksverweigerer nicht widerstehen! Ein Bissen und Sie werden verstehen, warum sie der absolute Star auf jedem Keksteller sind.

Rum-Kokos-Würfel

Rum-Kokos-Würfel: Der ultimative Weihnachtsgenuss
© Adobe Stock

ZUTATEN FÜR 50 STÜCK

  • 400 g Zartbitterschokolade
  • 150 g Butter
  • 3 EL Mehl
  • 100 g gemahlene Mandeln
  • 3 Eier
  • 100 g brauner Zucker
  • 2 EL Vanillezucker
  • 2 EL Rum
  • 1 Prise Kardamom
  • 1 Prise Koriander
  • 1 Prise Salz
  • 150 g Kokosraspel

Zubereitung *leicht* 85 Minuten

  1. Den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen. Eine Backform (ca. 24 x 24 cm) mit Backpapier auslegen.
  2. 150 g Schokolade mit der Butter über einem heißen Wasserbad schmelzen. Das Mehl mit den Mandeln sowie 50 g grob gehackter Schokolade mischen. Die Eier mit dem Zucker, Vanillezucker, Rum und den Gewürzen verrühren.
  3. Die Schoko-Butter-Mischung, dann die Mehlmischung unterrühren. Den Teig in die Form gießen und im vorgeheizten Ofen ca. 25 Minuten backen. Anschließend aus dem Ofen nehmen, in der Form erkalten lassen und schließlich in kleine Würfel von 3 cm Länge schneiden.
  4. Die übrige Schokolade nochmals über einem heißen Wasserbad schmelzen und die Würfel gleichmäßig damit überziehen. Rundherum in Kokosraspeln wälzen.

Achtung, Suchtgefahr!

