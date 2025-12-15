Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Rezepte
  4. Backen und Mehlspeisen
Weihnachten: 5 Keksrezepte aus aller Welt
© Getty Images

Weihnachten: 5 Keksrezepte aus aller Welt

15.12.25, 11:16
Teilen

Mit diesen fünf internationalen Keksrezepten bringen Sie nicht nur Vielfalt auf den Teller, sondern auch ein Stück weihnachtliche Freude aus aller Welt in Ihre Küche. 

Weihnachtstraditionen sehen weltweit unterschiedlich aus, aber eines haben sie fast alle gemeinsam: Kekse gehören einfach dazu! Wir haben für Sie fünf besonders leckere Rezepte aus aller Welt gesammelt, die nicht nur köstlich schmecken, sondern auch ein bisschen Fernweh in die Küche bringen. 

1. Frankreich: Madeleines

Weihnachten: 5 Keksrezepte aus aller Welt
© Getty Images

Zutaten:

  • 175 g Weizenmehl Type 550
  • 50 g Kakaopulver
  • 1 EL Backpulver
  • 100 g Butter
  • 130 g Olivenöl
  • 5 Eier
  • 215 g brauner Zucker
  • Abrieb von 3 Orangen
  • 1 TL frischer Ingwer, gerieben
  • 35 g kandierter Ingwer, fein gehackt
  • 25 g Honig
  • 1 Prise Salz
  • 40 g Kakaonibs 
  • Staubzucker zum Bestäuben 

Lesen Sie auch

Zubereitung:

  1. Mehl, Kakaopulver und Backpulver sieben.
  2. Butter vorsichtig schmelzen, Olivenöl unterrühren.
  3. Eier mit Zucker, Orangenabrieb, Ingwer, Honig und Salz verrühren.
  4. Mehlmischung und Butter-Öl-Mischung unterheben.
  5. Kakaonibs unterrühren, Teig abgedeckt mindestens 2 Stunden kaltstellen.
  6. Förmchen einfetten, Teig einfüllen.
  7. 14 Minuten bei 175 °C backen.
  8. Mit Staubzucker bestäuben und nach Wunsch mit Kuvertüre verzieren. 

2. USA: Reindeer Cookies

Weihnachten: 5 Keksrezepte aus aller Welt
© Getty Images

Zutaten Teig:

  • 115 g Butter
  • 175 g Erdnussbutter
  • 75 g weißer Zucker
  • 75 g brauner Zucker
  • 1 TL Vanillezucker
  • 1 Ei
  • 225 g Weizenmehl
  • 25 g Vollkornmehl
  • 1 TL Natron
  • ½ TL Backpulver

Dekoration:

  • M&M für die Nase
  • Zuckeraugen
  • 100 g geschmolzene Kuvertüre

Zubereitung:

  1. Butter, Erdnussbutter, Zucker und Vanillecreme cremig rühren.
  2. Ei unterrühren, Mehle, Natron und Backpulver einarbeiten.
  3. Teig über Nacht in Frischhaltefolie kaltstellen.
  4. Teig in 20 g schwere Kugeln teilen, leicht flachdrücken, auf Backblech setzen.
  5. 11 Minuten bei 190 °C backen.
  6. M&M-Nasen hineindrücken, Augen und Geweih aus Kuvertüre aufzeichnen. 

3. Italien: Ricciarelli di Siena

Weihnachten: 5 Keksrezepte aus aller Welt
© Getty Images

Zutaten:

  • 2 Eiweiß
  • 1 TL Zitronensaft
  • 1 Prise Salz
  • 200 g gemahlene Mandeln
  • 200 g Puderzucker
  • Vanille, Orangenzesten, Bittermandelaroma nach Geschmack
  • Staubzucker zum Bestäuben

Zubereitung:

  1. Eiweiß, Salz und Zitronensaft verquirlen.
  2. Mandeln, Puderzucker, Vanille, Orangenzesten und Bittermandelaroma unterheben.
  3. Teig über Nacht kaltstellen.
  4. Teig zu Rollen mit 2 cm Durchmesser formen, in 2,5 cm dicke Scheiben schneiden.
  5. Scheiben oval formen, auf Backblech legen.
  6. Mit Puderzucker bestäuben, 18 Minuten bei 160 °C backen. 

4. Schottland: Shortbread

Weihnachten: 5 Keksrezepte aus aller Welt
© Getty Images

Zutaten:

  • 250 g Butter, weich
  • 125 g Zucker
  • 250 g Weizenmehl
  • 125 g Grieß
  • ½ TL Salz

Zubereitung:

  1. Backofen auf 150 °C vorheizen, Backform vorbereiten.
  2. Butter und Zucker schaumig schlagen.
  3. Mehl, Grieß und Salz untermengen, Teig kneten.
  4. Teig in Form drücken, Oberfläche einstechen.
  5. 25-30 Minuten backen, noch heiß mit Zucker bestreuen.
  6. Abkühlen lassen, in Streifen schneiden. 

5. Griechenland: Melomakarona 

Weihnachten: 5 Keksrezepte aus aller Welt
© Getty Images

Zutaten Teig:

  • 100 ml Orangensaft
  • 200 ml Olivenöl
  • ½ TL Nelkenpulver
  • 2 TL Backpulver
  • ½ TL Zimt
  • 50 g Zucker
  • 500 g Mehl 

Sirup:

  • 1 Orange
  • 200 ml Wasser
  • 300 g Zucker
  • 1 Zimtstange
  • 70 g Honig
  • 100 g gehackte Nüsse zum Garnieren 

Zubereitung:

  1. Sirup: Wasser mit Zucker, Orangenschale und Zimt aufkochen, Honig einrühren, abkühlen lassen.
  2. Teig: Orangensaft, Olivenöl, Gewürze und Zucker vermengen.
  3. Nach und nach Mehl untermischen, Teig kneten.
  4. Plätzchen formen, auf Backblech setzen, mit Gabel einstechen.
  5. 25 Minuten bei 180 °C backen.
  6. Kurz in Sirup tauchen, auf Gitter legen, mit Nüssen bestreuen. 

 

Viel Spaß in der internationalen Weihnachtsbäckerei!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden