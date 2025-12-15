Weihnachten: 5 Keksrezepte aus aller Welt

Mit diesen fünf internationalen Keksrezepten bringen Sie nicht nur Vielfalt auf den Teller, sondern auch ein Stück weihnachtliche Freude aus aller Welt in Ihre Küche.
Weihnachtstraditionen sehen weltweit unterschiedlich aus, aber eines haben sie fast alle gemeinsam: Kekse gehören einfach dazu! Wir haben für Sie fünf besonders leckere Rezepte aus aller Welt gesammelt, die nicht nur köstlich schmecken, sondern auch ein bisschen Fernweh in die Küche bringen.
1. Frankreich: Madeleines
© Getty Images
Zutaten:
- 175 g Weizenmehl Type 550
- 50 g Kakaopulver
- 1 EL Backpulver
- 100 g Butter
- 130 g Olivenöl
- 5 Eier
- 215 g brauner Zucker
- Abrieb von 3 Orangen
- 1 TL frischer Ingwer, gerieben
- 35 g kandierter Ingwer, fein gehackt
- 25 g Honig
- 1 Prise Salz
- 40 g Kakaonibs
- Staubzucker zum Bestäuben
Zubereitung:
- Mehl, Kakaopulver und Backpulver sieben.
- Butter vorsichtig schmelzen, Olivenöl unterrühren.
- Eier mit Zucker, Orangenabrieb, Ingwer, Honig und Salz verrühren.
- Mehlmischung und Butter-Öl-Mischung unterheben.
- Kakaonibs unterrühren, Teig abgedeckt mindestens 2 Stunden kaltstellen.
- Förmchen einfetten, Teig einfüllen.
- 14 Minuten bei 175 °C backen.
- Mit Staubzucker bestäuben und nach Wunsch mit Kuvertüre verzieren.
2. USA: Reindeer Cookies
© Getty Images
Zutaten Teig:
- 115 g Butter
- 175 g Erdnussbutter
- 75 g weißer Zucker
- 75 g brauner Zucker
- 1 TL Vanillezucker
- 1 Ei
- 225 g Weizenmehl
- 25 g Vollkornmehl
- 1 TL Natron
- ½ TL Backpulver
Dekoration:
- M&M für die Nase
- Zuckeraugen
- 100 g geschmolzene Kuvertüre
Zubereitung:
- Butter, Erdnussbutter, Zucker und Vanillecreme cremig rühren.
- Ei unterrühren, Mehle, Natron und Backpulver einarbeiten.
- Teig über Nacht in Frischhaltefolie kaltstellen.
- Teig in 20 g schwere Kugeln teilen, leicht flachdrücken, auf Backblech setzen.
- 11 Minuten bei 190 °C backen.
- M&M-Nasen hineindrücken, Augen und Geweih aus Kuvertüre aufzeichnen.
3. Italien: Ricciarelli di Siena
© Getty Images
Zutaten:
- 2 Eiweiß
- 1 TL Zitronensaft
- 1 Prise Salz
- 200 g gemahlene Mandeln
- 200 g Puderzucker
- Vanille, Orangenzesten, Bittermandelaroma nach Geschmack
- Staubzucker zum Bestäuben
Zubereitung:
- Eiweiß, Salz und Zitronensaft verquirlen.
- Mandeln, Puderzucker, Vanille, Orangenzesten und Bittermandelaroma unterheben.
- Teig über Nacht kaltstellen.
- Teig zu Rollen mit 2 cm Durchmesser formen, in 2,5 cm dicke Scheiben schneiden.
- Scheiben oval formen, auf Backblech legen.
- Mit Puderzucker bestäuben, 18 Minuten bei 160 °C backen.
4. Schottland: Shortbread
© Getty Images
Zutaten:
- 250 g Butter, weich
- 125 g Zucker
- 250 g Weizenmehl
- 125 g Grieß
- ½ TL Salz
Zubereitung:
- Backofen auf 150 °C vorheizen, Backform vorbereiten.
- Butter und Zucker schaumig schlagen.
- Mehl, Grieß und Salz untermengen, Teig kneten.
- Teig in Form drücken, Oberfläche einstechen.
- 25-30 Minuten backen, noch heiß mit Zucker bestreuen.
- Abkühlen lassen, in Streifen schneiden.
5. Griechenland: Melomakarona
© Getty Images
Zutaten Teig:
- 100 ml Orangensaft
- 200 ml Olivenöl
- ½ TL Nelkenpulver
- 2 TL Backpulver
- ½ TL Zimt
- 50 g Zucker
- 500 g Mehl
Sirup:
- 1 Orange
- 200 ml Wasser
- 300 g Zucker
- 1 Zimtstange
- 70 g Honig
- 100 g gehackte Nüsse zum Garnieren
Zubereitung:
- Sirup: Wasser mit Zucker, Orangenschale und Zimt aufkochen, Honig einrühren, abkühlen lassen.
- Teig: Orangensaft, Olivenöl, Gewürze und Zucker vermengen.
- Nach und nach Mehl untermischen, Teig kneten.
- Plätzchen formen, auf Backblech setzen, mit Gabel einstechen.
- 25 Minuten bei 180 °C backen.
- Kurz in Sirup tauchen, auf Gitter legen, mit Nüssen bestreuen.
Viel Spaß in der internationalen Weihnachtsbäckerei!