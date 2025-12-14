Lebkuchenhaus selber machen: Schritt für Schritt erklärt

Achtung: Ab wann Sie Ihre Weihnachtskekse nicht mehr essen sollten

In den meisten Haushalten hat der große Keksback-Marathon schon begonnen: Vanillekipferl, Zimtsterne, Lebkuchen, die Auswahl ist groß. Doch kann man die Plätzchen tatsächlich bis Weihnachten aufbewahren oder müssen wir uns beeilen, bevor sie ungenießbar werden? Wir haben die Antwort!