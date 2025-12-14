Alles zu oe24VIP
Lebkuchenhaus selber machen: Schritt für Schritt erklärt
© Getty Images

Anleitung

Lebkuchenhaus selber machen: Schritt für Schritt erklärt

14.12.25, 07:00
Alle Jahre wieder geht es an das Backen und Verzieren eines Lebkuchenhäuschens – ein Spaß für Groß und Klein! 

Lebkuchenhäuschen

Lebkuchenhaus selber machen: Schritt für Schritt erklärt
© StockFood

ZUTATEN FÜR 2 STÜCK

Für den Teig:

  • 150 g Honig
  • 150 g brauner Zucker
  • 60 g Butter
  • 350 g Mehl und zum Arbeiten
  • 1 EL Lebkuchengewürz
  • 1 TL Pottasche
  • 1 Ei

Für das Royal Icing:

  • 250 g Staubzucker
  • 1 Eiweiß
  • 1 Prise Salz
  • 1 TL Zitronensaft
  • 1/2 TL Vanilleextrakt

Außerdem:

  • 50 g weiße Schokolade

ZUBEREITUNG * MITTEL * 1 H 25 MIN + 12 H KÜHLEN

  1. Für den Teig Honig, Zucker und Butter unter Rühren in einer Kasserolle erhitzen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Beiseitestellen und die Mischung etwas abkühlen lassen. Das Mehl mit dem Lebkuchengewürz vermischen, die Pottasche mit 2 EL Wasser verrühren und zugeben.
  2. Das Ei verquirlen, mit der Honigmasse zum Mehl geben und alles gut verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und über Nacht kalt stellen. Den Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.
  3. Den Teig 3 – 4 mm dünn ausrollen und mit dem Messer oder Rechteckausstechern (in verschiedener Größe) die benötigten Häuserteile ausschneiden (pro Lebkuchenhaus 2 Fronten mit Dreiecksgiebel und einer Türöffnung, 2 höhere Rechtecke als Seiten und 2 schmalere Rechtecke als Dach).
  4. Alle Teile auf die vorbereiteten Bleche legen und im Ofen in ca. 15 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen, kurz abkühlen lassen, die Teile vom Blech nehmen und auf Kuchengittern vollständig auskühlen lassen. Den Backofen auf 80 °C Heißluft vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.
  5. Für das Royal Icing den Staubzucker sieben. Das Eiweiß mit Salz, Zitronensaft und Vanilleextrakt steif schlagen, dann löffelweise den Staubzucker zugeben und unterrühren. Den Eischnee weiterschlagen, bis er glänzt und Spitzen zieht. Bei Bedarf noch etwas Zucker oder Wasser unterrühren.
  6. Den Eiweißguss in Spritztütchen füllen und die Fronten und Seiten der Häuser mit Fenstern, Türen und Punkten verzieren. Auf den Dachteilen mit feinen Linien Dachplatten aufmalen. Die Häuserteile im Ofen noch ca. 10 Minuten trocknen lassen, bis der Guss fest ist, anschließend herausnehmen und auf Kuchengittern auskühlen lassen.
  7. Die weiße Schokolade in Stücke brechen, in einer Metallschüssel auf einem heißen Wasserbad schmelzen und kurz abkühlen lassen. Die Häuserteile an den entsprechenden Kanten mit der noch flüssigen Schokolade bestreichen und zu Häusern zusammenkleben. Fest werden lassen. Die Lebkuchenhäuser nach Belieben auf ein 1 – 2 cm hoch mit Staubzucker »beschneites« Tablett stellen.

Rezept von StockFood.

