So bereiten Sie klassische Weihnachtsgerichte ganz einfach vegan zu

Pikant statt süß: Die besten herzhaften Kekse für die Weihnachtszeit Vanillekipferl, Zimtsterne, alles schon tausend Mal gesehen und gegessen? Dann wird es Zeit für etwas Abwechslung. Wer sich an den süßen Naschereien schon satt gegessen hat, der sollte einmal die pikante Variante probieren. Hier stehen herzhafte Keksideen für Sie bereit.