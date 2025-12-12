Alles zu oe24VIP
Cherryschüsserl: Das köstliche Keksrezept
© Demel & Gerstner

Süße Momente

Cherryschüsserl: Das köstliche Keksrezept

12.12.25, 15:11
Der Backofen hat Hochbetrieb und Kneten, Ausstechen und Verzieren wechseln sich ab. Mit diesem Rezept holen Sie sich Tradition in Ihre Küche, einfach nachbacken und genießen. 

Cherryschüsserl

Cherryschüsserl: Das köstliche Keksrezept
© Demel & Gerstner

ZUTATEN FÜR 140 STÜCK

Für den feinen Mürbteig:

  • 300 g Mehl glatt
  • 210 g Butter
  • 100 g Staubzucker
  • 3 Eidotter (M)

Für das Cherrymarzipan:

  • 1 kg Rohmarzipan
  • 370 g Cherry Brandy
  • 140 g Himbeermarmelade
  • 240 g geröstete Haselnüsse
  • (grob gerieben)
  • 70 Stück Amarenakirschen halbiert
  • 25 g geriebene Pistazien 

Zubereitung *mittel* 40 Minuten

  1. Für den Teig: Butter, Staubzucker, Eidotter und etwas Mehl in einer Küchenmaschine vermengen. Restliches Mehl nach und nach dazugeben und zu einem glatten Teig verarbeiten. In Frischhaltefolie wickeln und ca. 1 Stunde im Kühlschrank kalt stellen.
  2. Schüsserlformen (ca. 4 cm) mit Mürbteig ausdrücken, auf ein Backblech stellen und mit Heißluft bei 160 Grad ca 10 Minuten goldgelb backen. Mürbteigschüsserl aus der Form heben und auskühlen lassen.
  3. Für das Cherrymarzipan: Rohmarzipan mit etwas Cherry Brandy in der Küchenmaschine verrühren. Restlichen Brandy nach und nach beigeben, bis die Masse dressierfähig ist.
  4. Das Cherrymarzipan kuppelförmig auf die Mürbteigschüsserl aufdressieren. Cherrymarzipankuppel in Himbeermarmelade tauchen, behutsam in den Haselnüssen wälzen und mit der Hand leicht andrücken. Mit einer halben Amarenakirsche dekorieren und mit Pistazien bestreuen.

Die Demel-Rezepte verleiten zum Nachbacken. Und die fertigen Kekse uns selbst, Familie und Freunde zum Naschen und Genießen.

