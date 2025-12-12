Alles zu oe24VIP
Traditionskekse für den Advent: Butterbrot
© Demel & Gerstner

Demels Teegebäck

Traditionskekse für den Advent: Butterbrot

12.12.25, 15:02
Die Adventszeit ist die perfekte Gelegenheit für richtig gute Kekse! 

Butterbrot

Traditionskekse für den Advent: Butterbrot
© Demel & Gerstner

ZUTATEN FÜR 200 STÜCK

Für den Ischler Teig:

  • 130 g geriebene Haselnüsse
  • 240 g Butter
  • 150 g Staubzucker
  • Zimt (gemahlen)
  • Nelkenpulver
  • 250 g glattes Mehl

Für die Dottermasse:

  • 180 g Staubzucker
  • 2 große Eidotter

Zubereitung *leicht* 60 Minuten

  1. Für den Ischler Teig: Nüsse in einer Pfanne ohne Zugabe von Fett leicht rösten. Nüsse abkühlen lassen.
  2. Butter, Staubzucker, Haselnüsse, je eine Prise Zimt- und Nelkenpulver sowie einen kleinen Teil des Mehls in einer Küchenmaschine vermengen. Restliches Mehl nach und nach dazugeben und die Masse zu einem glatten Teig verkneten. Teig in Frischhaltefolie einschlagen und mindestens 1 Stunde im Kühlschrank rasten lassen.
  3. Für die Dottermasse: Staubzucker mit Dotter und ca. 1 EL Wasser schaumig aufschlagen.
  4. Ischler Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 5 mm dick ausrollen, runde Kekse mit ca. 5 cm Durchmesser ausstechen. Kekse halbieren, auf ein mit Backtrennpapier belegtes Blech setzen und im Backrohr bei 160 Grad goldbraun backen (dauert ca. 18 Minuten).
  5. Dottermasse Kekse auf noch der einmal Unterseite aufschlagen. Kekse auf der Unterseite mit Dottermasse bestreichen (idealerweise mit einem glatten Messer). Dottermasse am besten über Nacht trocknen lassen.

Ein wahrer Genuss!

