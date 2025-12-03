Arnold Schwarzenegger: Comeback mit Ex-Frau Maria Shriver zu Thanksgiving

Die steirische Eiche und Ex-Frau Maria Shriver zeigen sich plötzlich wieder ganz harmonisch. Das enthüllte Katherine Schwarzenegger mit einem heimlichen Foto.

Für viele kam es überraschend: Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver haben das diesjährige Thanksgiving offenbar gemeinsam im Kreis der Familie verbracht. Möglich wurde dieser seltene Einblick durch ihre Tochter Katherine Schwarzenegger, die auf Instagram mehrere Impressionen vom Fest veröffentlichte – darunter ein Foto, das die getrennten Eltern zusammen zeigt.

Familienfest mit unerwartetem Moment

Wie in vielen Haushalten in den USA stand auch bei den Schwarzeneggers am Feiertag ein großes Zusammenkommen auf dem Programm. Katherine Schwarzenegger, inzwischen teilte dazu eine Serie von 13 Fotos. Darauf zu sehen sind unter anderem gemeinsame Aufnahmen mit ihren Geschwistern Christopher und Christina sowie ein liebevolles Gartenbild mit Ehemann Chris Pratt.





Besonders ins Auge fällt jedoch Bild Nummer zehn: eine Aufnahme, auf der Arnold Schwarzenegger (78) und Maria Shriver (70) gemeinsam mit ihren Enkelinnen Lyla (5) und Eloise (3) stehen. Der „Terminator“-Star und die beiden Mädchen sind von hinten zu sehen, Shriver im Profil – alle blicken auf ein großes Lebkuchenhaus, das die Kinder offenbar stolz präsentieren. Katherine kommentierte die Fotoserie schlicht: „So viel, wofür ich dankbar bin.“

Ein seltenes Familienbild

Dass die beiden Ex-Partner auf einem gemeinsamen Foto zu sehen sind, ist keineswegs selbstverständlich. Ihr letzter öffentlicher Auftritt zusammen liegt mehr als acht Jahre zurück. Obwohl sie am Montag auch auf derselben Kinopremiere waren. Schwarzenegger und Shriver hatten sich 2011 getrennt, nachdem bekannt geworden war, dass der frühere kalifornische Gouverneur eine Beziehung mit dem Kindermädchen hatte, aus der ein Kind hervorging. Die Scheidung wurde erst 2021 abgeschlossen.

Vor über acht Jahren zeigten sich Arnie und Maria Shriver das letzte Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit. © Getty Images

In ihrer Biografie „I Am Maria“ schilderte Shriver die schwere Zeit nach der Trennung. Sie sprach von einer „Sinnkrise“ und schrieb: „Ich war von Trauer überwältigt und von Verwirrung, Wut, Angst, Traurigkeit und Unruhe geplagt. Ich war mir nicht mehr sicher, wer ich war und wo ich hingehörte.“ Trotz allem haben die beiden über die Jahre eine Form des Miteinanders gefunden.

Gemeinsam für die Familie

Erst im März 2025 erzählte Shriver im Gespräch mit „People“, wie eng die Verbindung trotz der Vergangenheit geblieben ist: „Wir lachen viel über unsere Kinder, unsere Enkelkinder, uns selbst, und wir sind stolz darauf, dass wir immer noch miteinander reden. Seit fast 50 Jahren!“ Und so überrascht es letztlich doch nicht, dass bei besonderen Anlässen wie Thanksgiving beide Seite an Seite für ihre Familie da sind.