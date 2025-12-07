Alles zu oe24VIP
Das sollten Sie in der Woche vom 8. Dezember bis 14. Dezember laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 50

Das sollten Sie in der Woche vom 8. Dezember bis 14. Dezember laut Mondkalender tun

07.12.25, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 08.12. - 14.12.

Montag - 08. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Krebs

Der Tag neigt ein bisschen dazu, sich Sorgen zu machen. Am Vormittag sollten Sie weniger essen und Ihre Haare lieber erst morgen wieder waschen.

Dienstag – 09. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Der perfekte Tag für einen neuen Haarschnitt. Grundsätzlich folgen bis Freitag gute Haarschnitt-Tage. Herzschwache Menschen nicht aufregen!

Mittwoch – 10. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Löwe

Genießen Sie in der kalten Jahreszeit entsaftetes Obst. Dadurch nimmt man tendenziell mehr zu sich – und das ist gerade besonders wichtig fürs Immunsystem.

Donnerstag – 11. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Junge Mädchen und Frauen: Heute Haarspitzen schneiden! Fleisch wird an Jungfrau eher schlechter vertragen. Legen Sie einen Gemüsetag ein!

Freitag – 12. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Jungfrau

Weiß und Grün sorgen heute für Ausgleich. Gymnastik für einen flachen Bauch schlägt besonders an Jungfrau-Tagen ein.

Samstag – 13. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Fette Speisen schaden an Waage besonders. Für einen knackigen Po hilft nur Gymnastik. Milchprodukte hingegen fördern Cellulite.

Sonntag – 14. Dezember 2025

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Probieren Sie beim Kekse backen feines Dinkelmehl und Rohrzucker verwenden, tun Sie Ihrer Gesundheit einen Gefallen.

