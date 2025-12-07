Das sollten Sie in der Woche vom 8. Dezember bis 14. Dezember laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 08.12. - 14.12.
Montag - 08. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Krebs
Der Tag neigt ein bisschen dazu, sich Sorgen zu machen. Am Vormittag sollten Sie weniger essen und Ihre Haare lieber erst morgen wieder waschen.
Dienstag – 09. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Löwe
Der perfekte Tag für einen neuen Haarschnitt. Grundsätzlich folgen bis Freitag gute Haarschnitt-Tage. Herzschwache Menschen nicht aufregen!
Mittwoch – 10. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Löwe
Genießen Sie in der kalten Jahreszeit entsaftetes Obst. Dadurch nimmt man tendenziell mehr zu sich – und das ist gerade besonders wichtig fürs Immunsystem.
Donnerstag – 11. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Junge Mädchen und Frauen: Heute Haarspitzen schneiden! Fleisch wird an Jungfrau eher schlechter vertragen. Legen Sie einen Gemüsetag ein!
Freitag – 12. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Weiß und Grün sorgen heute für Ausgleich. Gymnastik für einen flachen Bauch schlägt besonders an Jungfrau-Tagen ein.
Samstag – 13. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Waage
Fette Speisen schaden an Waage besonders. Für einen knackigen Po hilft nur Gymnastik. Milchprodukte hingegen fördern Cellulite.
Sonntag – 14. Dezember 2025
- Mond nimmt ab
- Waage
Probieren Sie beim Kekse backen feines Dinkelmehl und Rohrzucker verwenden, tun Sie Ihrer Gesundheit einen Gefallen.