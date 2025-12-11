Himbeerschüsserl: Die wohl süßeste Festtagsüberraschung

Marzipanäpfel selber machen: Das festliche Rezept für die Keksdose Mit diesem Rezept für unwiderstehliche Marzipanäpfel wird die Weihnachtszeit gleich doppelt so süß! Diese kleinen Kunstwerke aus zartem Rohmarzipan, umhüllt von einer glänzenden Farbhülle und verziert mit echten Kirschstängeln, sind nicht nur ein optisches Highlight, sie schmecken auch himmlisch!