Himbeerschüsserl: Die wohl süßeste Festtagsüberraschung

Die Himbeerschüsserl bringen garantiert festliche Stimmung auf den Tisch! Perfekt für die Festtage, zum Naschen bei der Weihnachtsfeier oder als süßes Mitbringsel für Familie und Freunde.
Himbeerschüsserl
© Demel & Gerstner
Zutaten: Für 140 Stück
- 210 g Butter
- 100 g Staubzucker
- 3 Eidotter (M)
- 300 g Mehl glatt
- ½ kg Himbeermarmelade
- 550 g Schnittnougat
Zubereitung:
- Für den Mürbteig: Butter, Staubzucker, Eidotter und etwas Mehl in einer Küchenmaschine verarbeiten. Restliches Mehl nach und nach dazugeben und zu einem glatten teig verarbeiten. In Frischhaltefolie wickeln und circa 1 Stunde im Kühlschrank kalt stellen.
- Mürbteig mit dem Daumen in Schüsserlförmchen (ca. 4 cm Durchmesser) drücken, auf ein Backblech stellen und mit Heißluft bei etwa 160 °c ca. 10 Minuten goldgelb backen.
- Mürbteigschüsserl aus der Form heben, auskühlen lassen und bis zum Rand mit Himbeermarmelade füllen.
- Die Nougatmasse in der Küchenmaschine aufschlagen und am Rand mithilfe einer Sterntülle auf die Schüsserln dressieren.
Tipp: Bei der Marmelade unbedingt auf einen hohen Fruchtanteil achten, z. B. Demels Fruchtaufstrich Himbeer mit 70 % Fruchtanteil (erhältlich in Gläsern zu 210 g).