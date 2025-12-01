Florian Silbereisen: Peinliche Panne beim "Adventsfest der 100.000 Lichter"

Der Schlagerstar leistete sich beim Adventfest der 100.000 Lichter ein paar Patzer. In einen war auch Sänger Joey Kelly involviert.

Mit viel Glanz und festlicher Stimmung hat Florian Silbereisen (44) am ersten Adventswochenende seine traditionelle ARD-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ eingeläutet. Live aus Suhl präsentierte der Entertainer einmal mehr eine Mischung aus Weihnachtsklassikern, Emotionen – und diesmal auch einem Lapsus, der es in den sozialen Medien sofort zum Running Gag schaffte.

Live-Panne bei Staraufgebot

Wie jedes Jahr standen zahlreiche Größen der Schlagerszene und Unterhaltung auf der Bühne. 2025 waren unter anderem Andrea Berg (59), Ella Endlich (41), Ross Antony (51) sowie Joey Kelly (52) mit dabei. Letzterer erschien gleich mit seiner Frau Tanja und den Kindern – gemeinsam treten sie unter „Joey Kellys Family“ auf.

Gerade dieser Auftritt brachte Silbereisen allerdings in die Bredouille. Mit der weit verzweigten Kelly-Family kommt so mancher schon einmal durcheinander, doch dass ausgerechnet der Moderator selbst den Überblick verlor, sorgte für Gelächter.

„John statt Joey“ – Silbereisen verwechselt Kelly-Bruder

Nach der musikalischen Darbietung holte Silbereisen die Familie zum kurzen Gespräch auf die Bühne. Nachdem er Tanja begrüßte, wandte er sich an Joey – zumindest dachte er das. Mehrmals sprach er ihn mit „John“ an. Joey blieb gelassen, doch Silbereisen merkte schließlich selbst, dass ihm ein peinlicher Fehler unterlaufen war, und korrigierte sich. Für ihn ein unangenehmer Moment, für das Publikum einer zum Schmunzeln.

Übel nahm Joey Kelly ihm den Fehlgriff nicht. In einer Familie mit so vielen Mitgliedern kann man leicht durcheinanderkommen – und tatsächlich gibt es einen John Kelly, Joeys älteren Bruder.





Reaktionen im Netz: Spott und Scherze

Den Zuseherinnen und Zusehern entging die Szene freilich nicht. Auf X (vormals Twitter) häuften sich prompt Kommentare. „Wer ist John Kelly?“, fragt ein User spöttisch. Ein anderer schreibt: „John, Joey, John – Gute Nacht J.-Boy.“

Am Ende überwog jedoch die gute Stimmung. Joey Kelly selbst fand versöhnliche Worte und bezeichnete die Produktion sogar als „schönste und tollste Weihnachtsshow, die es im Fernsehen gibt“.