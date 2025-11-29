DIESE Schauspielerin überrascht mit Gesangsauftritt bei Florian Silbereisen

Simone Thomalla zeigt beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ eine neue Seite: Die Schauspielerin liest die Weihnachtsgeschichte und singt den Klassiker „Mary’s Boy Child“.

Es wird ein Moment voller Wärme und leiser Gänsehaut, wenn Simone Thomalla am Samstag beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" auftritt. Sie liest die Weihnachtsgeschichte und singt den Klassiker "Mary's Boy Child". Gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung erzählt Thomalla, dass sie in diesem Jahr mehrfach ihre Komfortzone verlassen habe. "Ich habe meinen Perfektionismus in den Keller gesperrt", sagt sie. Schon bei "Let's Dance" habe dieser Weg begonnen, nun finde er in Florian Silbereisens Weihnachtsshow seinen Abschluss.

Simone Thomalla © Getty

Verbunden durch das "Traumschiff"

Thomalla und Silbereisen verbindet eine gemeinsame Zeit auf dem ZDF-"Traumschiff". Dort lernten sie sich 2023 auf den Dreharbeiten zur Ostern 2024 ausgestrahlten Folge "Phuket" kennen. Thomalla schwärmt über ihren Kollegen: "Ich habe Florian als ganz freundlichen, großartigen Kollegen erlebt. Er ist top vorbereitet, diszipliniert und witzig."

Simone Thomalla am "Traumschiff" © ZDF/Dirk Bartling

Mehr lesen:

Gemeinsamer Auftritt – trotz knapper Zeit

Für das Duett blieb kaum Raum zum Proben, da Thomalla aktuell für einen ZDF-Weihnachtsfilm dreht. "Leider musste jeder für sich alleine proben", erzählt sie lachend. Dennoch findet sie durch Musik und Lesung sofort in die passende Stimmung: "Mit 'Mary's Boychild' und der besinnlichen Lesung fällt es nicht schwer, in Weihnachtsstimmung zu kommen."

Simone Thomalla und René Merten © Getty

Für die Schauspielerin ist der Auftritt ein emotionaler Höhepunkt. "Es ist das Ende eines sowohl beruflich als auch privat großartigen Jahres", sagt sie. Schon vor zwölf Jahren stand sie mit Andrea Berg auf der Bühne – doch der gemeinsame Auftritt mit Silbereisen sei anders, größer, bedeutungsvoller: "All die Größen des Musikbusiness treten in Florians Sendung auf."