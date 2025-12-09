Alles zu oe24VIP
Marzipanäpfel selber machen: Das festliche Rezept für die Keksdose
Marzipanäpfel selber machen: Das festliche Rezept für die Keksdose

09.12.25, 13:13
Mit diesem Rezept für unwiderstehliche Marzipanäpfel wird die Weihnachtszeit gleich doppelt so süß! Diese kleinen Kunstwerke aus zartem Rohmarzipan, umhüllt von einer glänzenden Farbhülle und verziert mit echten Kirschstängeln, sind nicht nur ein optisches Highlight, sie schmecken auch himmlisch!

Marzipanäpfel selber machen: Das festliche Rezept für die Keksdose
ZUTATEN FÜR 50 STÜCK

  • 600 g Rohmarzipan
  • 30 g Kirschwasser
  • gelbe & rote Lebensmittelfarbe
  • 50 getrocknete Kirschstängel

Zubereitung

  1. Rohmarzipan mit Kirschwasser verkneten und in Stücke mit circa 12 g Gewicht teilen.
  2. Marzipanstücke zu glatten Kugeln formen, mit einem Stift ein kleines Loch in die Kugel drücken.
  3. Die Äpfelchen mit gelber und roter Lebensmittelfarbe bestreichen (zuerst mit der gelben und dann circa ein Drittel jedes Äpfelchens mit der roten Farbe). Danach die Kirschstängle in die Vertiefungen einsetzen.  

Perfekt als Geschenk, zum Naschen zwischendurch oder als festliche Dekoration auf dem Weihnachtstisch

