Lolloschnitten: Das ultimative Weihnachtskeks-Rezept für die Festtage
© Adobe Stock

Köstlich

Lolloschnitten: Das ultimative Weihnachtskeks-Rezept für die Festtage

25.11.25, 12:58
Lolloschnitten sind ein echter Geheimtipp unter den Weihnachtsplätzchen. Mit einer herrlich saftigen Konsistenz, der perfekten Balance aus Schokolade und Mandeln und der fruchtigen Marillen-Note sind diese Schnitten ein Geschmackserlebnis, das in keiner festlichen Bäckerei fehlen sollte!

Lolloschnitten

Lolloschnitten: Das ultimative Weihnachtskeks-Rezept für die Festtage
© Demel & Gerstner

Zutaten für 1 Blech

  • 9 große Eier
  • 300 g Kristallzucker
  • 300 g Kochschokolade
  • 400 g Butter
  • 400 g braune Mandeln
  • (fein gerieben)
  • 100 g glattes Mehl
  • Für die Ausfertigung:
  • 80 g Marillenmarmelade
  • 100 g Mandeln (grob gerieben) 

Zubereitung *55 Minuten* *leicht*: 

  1. 1. Eier in Dotter und Eiklar trennen. Eiklar mit Kristallzucker zu einem halbfesten Schnee schlagen.
  2. Schokolade in Stücke schneiden oder grob reiben und über Wasserdampf schmelzen (die Schokolade dabei nicht heiß werden lassen). Butter mit geschmolzener Schokolade in einer Küchenmaschine verrühren. Eidotter nach und nach zugeben und die Masse schaumig rühren.
  3. Schnee, geriebene Mandeln und Mehl unter die Schokolademasse heben. Masse auf ein mit Backtrennpapier belegtes Blech streichen und im Backrohr bei 180 Grad ca. 30 Minuten backen, Backwerk auskühlen lassen.
  4. Backwerk mit Marillenmarmelade bestreichen und mit geriebenen Mandeln bestreuen. In 4 cm lange und 2,5 cm breite Schnitten schneiden. 

Bereiten Sie die Lolloschnitten dieses Jahr zu und machen Sie die festliche Saison noch ein wenig süßer!

