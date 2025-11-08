Backen Sie sich in Weihnachtsstimmung: Die besten Keks-Rezepte

Es wird weitergebacken – diesmal wandern Nusskipferl, Himbeer-Apfel-Schnecken und Co. auf das Backblech. Die Vorfreude auf das Vernaschen der kleinen Kunstwerke ist groß!
Nusskipferl
ZUTATEN FÜR 40 STÜCK
Für den Germteig:
- 400 g Mehl und zum Arbeiten
- 1 Päckchen Trockenhefe
- 1 EL Zucker
- 1 TL Bio-Zitronenabrieb
- 2 Eigelb
- 180 g weiche Butter
- 100 g lauwarme Milch
Für die Füllung:
- 100 g gemahlene Walnusskerne
- 30 g gemahlene Haselnüsse
- 2 Eiweiß
- 1 Prise Salz
- 150 g Staubzucker und zum Bestreuen
- 1 Ei
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 40 MIN
- Mehl, Germ, Zucker und Zitronenabrieb in einer Schüssel mischen. Eigelb, weiche Butter und Milch zugeben. Mit den Knethaken des Handrührgerätes 4 Minuten zu einem glatten Teig kneten. Zugedeckt 30 Minuten gehen lassen.
- Backofen auf 180 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.
- Walnüsse und Haselnüsse mischen. Teig halbieren und einen Teil auf einer leicht bemehlten Arbeitsplatte zu einem breiten Streifen (ca. 10 x 45 cm) ausrollen.
- Eiweiß und Salz in einer Schüssel aufschlagen. Staubzucker zugeben und 5 Minuten weiterschlagen, bis ein fester Eischnee entstanden ist.
- Die Hälfte davon auf den Teig streichen. Mit der Hälfte der Nüsse bestreuen. Von der langen Seite her zu einer dünnen Rolle aufrollen.
- Mit einem Ausstecher Mondsicheln (ca. 5 cm Höhe) ausstechen und auf die Bleche setzen. Übrigen Teig, Baiser und Nüsse genauso verarbeiten.
- Ei verquirlen, die Kipferl damit bestreichen und nacheinander ca. 15 Minuten backen. Mit Staubzucker bestreuen.
Nougattaler
ZUTATEN FÜR 30 STÜCK
Für den Teig:
- 240 g Mehl und zum Arbeiten
- 50 g blanchierte und gemahlene Mandeln
- 90 g Staubzucker
- 1 Prise Salz
- 2 Prisen Kardamom
- 2 Eigelb
- 150 g Butter
Außerdem:
- 150 g Nuss-Nougat
- 100 g Obers
- 1 EL Kokosfett
- Staubzucker zum Bestäuben
- 50 g Zartbitter-Schokolade
- 100 g roter Marzipan oder Zuckerperlen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 35 MIN
- Mehl, Mandeln, Staubzucker, Salz und Kardamom in einer Schüssel mischen. Eigelb und Butter in Würfeln zugeben. Mit den Knethaken des Handrührgerätes zu einem Teig kneten.
- In Frischhaltefolie wickeln, flachdrücken und 60 Minuten kühlen. Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.
- Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 3 mm dünn ausrollen und Kreise (5 cm) ausstechen. Bei der Hälfte der Kreise im unteren Drittel ein Loch (2 cm) ausstechen.
- Teiglinge mit Abstand auf die Bleche legen und nacheinander ca. 12 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.
- Nougat würfeln. Obers im Topf aufkochen und von der Platte nehmen. Nougat zugeben und unter Rühren auflösen. Kokosfett unterrühren.
- Auf die lochfreien Kekse je ein TL Nougat geben. Übrige Kekse leicht mit Staubzucker bestäuben und daraufsetzen.
- Kuvertüre grob hacken und schmelzen. In einen Mini-Spritzbeutel füllen und Geweihe auf die Kekse zeichnen. Zusätzlich 2 Augen in den Nougatkreis spritzen. Marzipan zu Kugeln drehen und als Nase aufkleben. Glasur gut trocknen lassen.
Brownie-Crinkle-Cookies
ZUTATEN FÜR 45 STÜCK
- 100 g Zartbitter-Kuvertüre
- 100 g Butter
- 100 g Zucker
- 70 g brauner Zucker
- 2 Eier
- 2 Prisen Salz
- 200 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 2 EL Kakaopulver
- 70 g Staubzucker zum Wälzen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 50 MIN
- Kuvertüre grob hacken und mit der Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Etwas abkühlen lassen. Beide Zucker, Salz und Eier in einer Rührschüssel mischen. Schoko-Butter einrühren. Mehl mit Backpulver und Kakao mischen und rasch unterheben.
- Teig flachdrücken, in Frischhaltefolie wickeln und 2 Stunden kühlen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.
- Staubzucker in einen tiefen Teller oder eine flache Schüssel geben. Gekühlten Teig in ca. 45 gleichgroße Stücke teilen. Jeweils mit den Händen rasch zu einer Kugel formen und im Staubzucker wälzen.
- Mit etwas Abstand zueinander auf die Bleche setzen und nacheinander ca. 10 Minuten backen. Die Oberfläche springt dabei etwas auf. Cookies etwas abkühlen, dann auf einem Gitter erkalten lassen.
Shortbread-Stangen
ZUTATEN FÜR 45 STÜCK
Für den Teig:
- 200 g kalte Butter
- 280 g Mehl und zum Arbeiten
- 20 g Speisestärke
- 80 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 2 TL Bio-Orangenabrieb
Außerdem:
- 300 g weiße Kuvertüre
- 2 EL Kakao Nibs
- 3 TL Bio-Orangenabrieb
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 10 MIN
- Butter mit einer Haushaltsreibe grob raspeln. Mehl, Stärke, Zucker, Salz und Orangenabrieb in einer Schüssel mischen. Geraspelte Butter zugeben und alles mit den Händen zügig zu einem glatten Teig kneten.
- Auf einem Stück Backpapier zu einem ca. 1 cm dicken Rechteck (ca. 18 x 25 cm) ausrollen und etwa 30 Minuten kühlen. Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Ränder des Teigs ggf. etwas begradigen. Oberfläche mit einer Gabel mehrmals leicht einstechen. Teigplatte zu 2 breiten Streifen (9 x 25 cm) halbieren. Jeden Streifen in ca. 25 dünne Sticks schneiden. Mit Abstand auf das Blech setzen und 15-17 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen.
- Für die Glasur Kuvertüre hacken und 2/3 in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen. Übrige Kuvertüre zugeben und in der Restwärme schmelzen lassen.
- Kakao Nibs in einem Mörser oder Blitzhacker etwas zerkleinern. Kekse etwa zur Hälfte in die Kuvertüre tauchen und auf ein Stück Backpapier legen. Mit Kakao-Nibs und Orangenabrieb bestreuen und fest werden lassen.
Toffee-Knöpfe
ZUTATEN FÜR 45 STÜCK
Für den Teig:
- 30 g Vollmilchschokolade
- 270 g Mehl und zum Arbeiten
- 70 g Staubzucker
- 1 Prise Salz
- 1 Ei
- 150 g kalte Butter
Außerdem:
- 120 g Zucker
- 50 g Schlagobers
- 1 EL Butter
- 1 Prise Meersalz und zum Bestreuen
- 170 g Vollmilchschokolade
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H
- Schokolade mit einer Haushaltsreibe fein raspeln. Mehl, Staubzucker und Salz in einer Schüssel mischen. Ei und Butter zugeben. Mit den Händen grob verkneten. Schokolade ergänzen und alles zügig glatt kneten. Teig halbieren, zu 2 Rollen (3–4 cm) formen und in Frischhaltefolie wickeln. Für 60 Minuten in den Kühlschrank stellen.
- Für den Karamell die Hälfte des Zuckers in einem Topf schmelzen. Übrigen Zucker zugeben und karamellisieren. Ist der Zucker bernsteinfarben, vorsichtig das Obers zugeben und 2 Minuten köcheln lassen.
- Butter einrühren und Topf von der Hitze nehmen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.
- Teigrollen in ca. 5 mm dünne Scheiben schneiden. Mit Abstand auf die Bleche legen und nacheinander ca. 10 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.
- Für die Glasur die Schokolade grob hacken und 2/3 in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen. Übrige Schokolade zugeben und darin schmelzen lassen.
- Je 1 TL Karamell mittig auf jeden Taler geben und kurz anziehen lassen. Mit 1 TL Schokolade bedecken und mit Salz bestreuen. Glasur gut trocknen lassen.
Kirsch-Herzen
ZUTATEN FÜR 40 STÜCK
Für den Teig:
- 300 g Mehl und zum Arbeiten
- 20 g Kakaopulver
- 120 g Staubzucker
- 1 Prise Salz
- 1 Ei
- 150 g kalte Butter
- 50 g Schlagobers
Außerdem:
- 250 g Sauerkirschmarmelade
- 3 EL Kirschwasser oder Kirschsaft
- 150 g weiße Kuvertüre
- 30 g Cocktailkirschen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 30 MIN
- Mehl, Kakao, Staubzucker und Salz in einer Rührschüssel mischen. Ei und Butter in Würfeln zugeben. Alles mit den Händen grob verkneten. Obers ergänzen und alles zügig zu einem glatten Teig kneten.
- Als Kugel in Frischhaltefolie wickeln und 60 Minuten kalt stellen. Ofen auf 180 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen.
- Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 3 mm dünn ausrollen und Herzen (ca. 4 cm ø) ausstechen. Mit Abstand auf die Bleche legen und nacheinander ca. 10 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.
- Marmelade sprudelnd aufkochen und 5 Minuten abkühlen lassen, dann Kirschwasser einrühren.
- Mittig je 1 Tupfen Marmelade auf die Hälfte der Herzen geben. Mit einem weiteren Herz zusammenkleben und 30 Minuten fest werden lassen.
- Kuvertüre grob hacken und 2/3 in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen. Übrige Kuvertüre zugeben und in der Restwärme auflösen.
- Die Herzen in dünnen Linien damit verzieren. Cocktailkirschen halbieren und jede Hälfte in 3 Spalten schneiden. Die Herzen mit je einer Kirschspalte garnieren.
