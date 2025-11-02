Süße Quitten-Rezepte: 3 unwiderstehliche Desserts

Quitten sind aromatisch, leicht zitrusartig und ideal für kreative Desserts! Von einer Galette mit Rosen-Vanille-Quitten über einen saftigen Quitten-Käsekuchen bis hin zu frischem Quitten-Apfel-Sorbet – hier kommen drei unwiderstehliche Rezepte für Genießer:innen.

Nicht Apfel, nicht Birne – und trotzdem verwandt mit beiden: Die Quitte überrascht mit ihrem aromatischen, leicht zitrusartigen Duft und verleiht Desserts das gewisse Etwas. Ob süß, fruchtig oder cremig – mit Quitten lassen sich kleine Geschmacksexplosionen zaubern, die jeden Nachtisch zum Highlight machen.

Galette mit Rosen-Vanille-Quitten

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

3 Quitten,

90 g Honig,

375 ml Roséwein,

2 EL Rosenwasser,

1 große Vanilleschote,

1 Stange Zimt,

6 Blätter Filoteig,

3 EL flüssige Butter,

1 TL Zimtpulver,

75 g feiner Zucker,

40 g gemahlene Mandeln

Außerdem:

40 g geröstete Mandelscheiben,

200 g griechisches Joghurt

ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 20 MIN + 5 H 30 MIN GAREN

Den Backofen auf 150 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Quitten waschen, schälen und vierteln, dabei die Hälfte der Schalen beiseitelegen. In einem ofenfesten, weiten Topf 0,75 l Wasser mit Honig, Rosé und Rosenwasser erhitzen. Die Vanilleschote längs halbieren, dritteln und mit Zimtstange, Quitten und Quittenschalen zufügen. Alles aufkochen, dann beiseitestellen und die Quitten (sie sollten ganz von Flüssigkeit bedeckt sein) zugedeckt im Ofen ca. 5 Stunden garen, bis sie rot sind, dabei gelegentlich wenden. Dann herausnehmen und im Sud abkühlen lassen. Anschließend die Quittenviertel längs halbieren und das Kerngehäuse entfernen. Den Sud in 5–10 Minuten auf dem Herd sirupartig einkochen und wieder abkühlen lassen. Den Backofen mit eingeschobenem Backblech auf 210 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Die Teigblätter versetzt auf einen Bogen Backpapier legen und jeweils mit flüssiger Butter bepinseln. Zimt und Zucker vermischen und 2 EL beiseitestellen. Übrigen Zimtzucker mit den gemahlenen Mandeln vermengen und mittig auf den Teig streuen, dabei ringsum einen 8–10 cm breiten Rand frei lassen. Die abgetropften Quitten darauf verteilen, den Teigrand leicht zusammendrehen, über die Quitten schlagen, mit der übrigen Butter bepinseln und mit dem restlichen Zimtzucker bestreuen. Die Galette mitsamt dem Backpapier auf das heiße Blech ziehen und im Ofen ca. 20 Minuten backen. 6.Die Galette mit Mandelscheiben bestreuen und servieren. Das Joghurt glatt rühren, mit etwas Sirup beträufeln und dazu reichen. Übrigen Sirup zum Beträufeln der Galette ebenfalls dazu servieren.

Quitten-Käsekuchen

© Getty Images

ZUTATEN FÜR 1 FORM (26 CM)

Für den Teig:

240 g Dinkelmehl und für die Form/zum Arbeiten,

100 g gemahlene Mandeln,

1 Prise Salz,

70 g Zucker,

1 EL Vanillezucker,

170 g Butter und für die Form,

40 g gehackte Mandeln

Für den Belag:

700 g Quitten,

100 g Zucker,

1 Stange Zimt,

1 Sternanis,

1/2 Vanilleschote,

2 Eier,

250 g Topfen,

1 EL Vanillezucker,

1 Päckchen Vanillepuddingpulver,

1 Prise Salz Außerdem:

Staubzucker zum Besieben

ZUBEREITUNG * LEICHT * 2 H 20 MIN

Die Springform (26 cm) mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen. Für den Teig das Dinkelmehl in eine Rührschüssel sieben und mit Mandeln, Salz, Zucker und Vanillezucker mischen. Butter in Stücken zugeben, alles mit dem Knethaken der Küchenmaschine vermengen und zu Krümeln zerkleinern. Dann den Teig von Hand zu Streuseln reiben. Ein Drittel davon abnehmen, mit den gehackten Mandeln vermengen und kühl stellen. Übrigen Teig glattkneten und die vorbereitete Form damit auskleiden, dabei auch einen Rand andrücken. Teigboden mehrfach mit einer Gabel einstechen und ca. 30 Minuten kühl stellen. Für den Belag die Quitten abreiben, schälen, vierteln und entkernen. Früchte in Spalten schneiden und mit der Hälfte des Zuckers, Zimtstange, Sternanis, Vanilleschote und 250 ml Wasser in einem weiten Topf aufkochen, zugedeckt bei geringer Hitze 15 Minuten köcheln lassen. Quitten abgießen und abtropfen lassen. Sud auf etwa ein Drittel einkochen und abkühlen lassen. Den Backofen auf 200 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Eier trennen. Topfen mit Eigelb, reduziertem Quittensud, Vanillezucker, übrigem Zucker und Vanillepuddingpulver glatt rühren. Eiweiß mit Salz steif schlagen und unterziehen. Masse in die Form geben und glattstreichen. Quitten auflegen, etwas in die Topfenmasse eindrücken und die Mandelstreusel darauf verteilen. Den Kuchen im Ofen 40–45 Minuten backen. Etwas abkühlen lassen und mit Staubzucker bestäubt servieren.

Quitten-Apfel-Sorbet

© Getty Images

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

800 g Quitten,

250 ml Apfelsaft,

4 EL Zitronensaft,

150 ml Weißwein,

100 g Zucker,

30 g Ingwer,

1 Zimtstange,

2 EL Agavendicksaft

ZUBEREITUNG * LEICHT * 60 MIN + 5 H KÜHLEN

Die Quitten waschen, schälen, entkernen und das Fruchtfleisch würfeln. Mit Apfelsaft, Zitronensaft, Weißwein und Zucker in einen Topf geben. Ingwer schälen und fein würfeln. Mit der Zimtstange zu den Früchten geben und aufkochen. Etwa 45 Minuten köcheln lassen, bis die Quitten weich sind. Abkühlen lassen und den Zimt entfernen. Alles mit dem Agavendicksaft fein pürieren und in der Eismaschine cremig gefrieren lassen. Alternativ in eine flache Schale geben und im Tiefkühler 4–5 Stunden einfrieren, dabei etwa alle 30 Minuten einmal kräftig umrühren. Bis zum Servieren tiefkühlen.

Lassen Sie sich vom einzigartigen Aroma der Quitte verführen!