Der schnellste Apfelkuchen aller Zeiten – saftig, fluffig, fantastisch
Lust auf Kuchen

Der schnellste Apfelkuchen aller Zeiten – saftig, fluffig, fantastisch

31.10.25, 11:28
Spontan Lust auf Kuchen, aber keine Zeit für Küchenchaos? Dieses Apfelkuchenrezept ist in Minuten zusammengerührt, saftig, fluffig und duftet herrlich nach Herbst. Mit ganz viel Apfel, wenig Aufwand und maximalem Geschmack – der perfekte Kuchen für spontane Genussmomente! 

Es gibt Tage, da muss es einfach schnell gehen: spontan Besuch, Sonntagnachmittag, Lust auf Kuchen – aber keine Lust auf großes Backdrama. Genau für solche Momente ist dieses Rezept da. Ein Kuchen, der so einfach ist, dass man ihn fast im Schlaf hinbekommt – und so gut, dass niemand glaubt, wie wenig Aufwand dahintersteckt. 

Der schnellste Apfelkuchen aller Zeiten – saftig, fluffig, fantastisch
Das Rezept zum schnellsten Apfelkuchen ever

Zutaten:

  • 170 g weiche Butter⁠
  • 3 Eier (Zimmertemperatur)⁠
  • 1 EL Vanillezucker⁠
  • 150 g Zucker⁠
  • 170 g Naturjoghurt (Zimmertemperatur)⁠
  • 280 g Mehl⁠
  • 10 g Backpulver⁠
  • ca. 1,5 kg säuerliche Äpfel (geschält)⁠
  • 2–3 EL Zucker & Zimt zum Bestreuen⁠ 

Zubereitung:

  1. Butter, Eier, Vanillezucker, Zucker und Joghurt zu einem lockeren Rührteig vermengen.⁠
  2. Mehl und Backpulver unterrühren – fertig ist der Teig.⁠
  3.  Die geschälten Apfelstücke unterheben. Keine falsche Zurückhaltung – hier gilt: mehr ist mehr! 
  4. Springform (24 cm) mit Backpapier auslegen, Teig hineinfüllen.⁠
  5. Mit Zucker & Zimt bestreuen – für die goldbraune, knusprige Oberfläche.⁠
  6. Bei 180 °C Heißluft ca. 40–45 Minuten backen. Stäbchenprobe nicht vergessen! Wenn der Kuchen noch etwas feucht ist, einfach abdecken und weitere 10 Minuten backen.⁠ 

Das Ergebnis:

Ein saftiger, goldbrauner Apfeltraum, der herrlich nach Zuhause duftet und perfekt zu Kaffee, Tee oder einem gemütlichen Nachmittag passt.Kein kompliziertes Schälen, kein stundenlanges Rühren – nur pure Apfelglückseligkeit.

