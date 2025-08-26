Alles zu oe24VIP
Mit dieser Zutat wird Apfelmus ohne Zucker NOCH besser
Apfelsaison

Apfelsaison

Mit dieser Zutat wird Apfelmus ohne Zucker NOCH besser

26.08.25, 11:23
Apfelmus ohne Zucker ist schon ein Klassiker – aber mit einer Zutat wird es unwiderstehlich! Ob zu Pfannkuchen, Milchreis, Porridge, im Joghurt oder einfach pur vom Löffel: Dieses Rezept bringt den Apfelgeschmack ganz groß raus und hält monatelang im Glas. 

Apfelmus geht immer: zu Pfannkuchen, Milchreis, als Snack oder einfach pur vom Löffel. Normalerweise braucht man dafür nicht mal Zucker, weil die Äpfel selbst schon genug Süße mitbringen. Aber – und jetzt kommt es – mit einem kleinen Extra wird das Ganze noch aromatischer: Vanille! 

Rezept: Zuckerfreies Apfelmus

Rezept: Zuckerfreies Apfelmus
© Getty Images

Zutaten für ca. 4 Gläser:

  • 1 kg Äpfel (z. B. Boskoop, Elstar oder andere säuerliche Sorten)
  • 1 Zitrone
  • 100 ml Wasser
  • ½ TL Zimt
  • 1 Prise gemahlene Vanille

Zubereitung: 

  1. Vorbereitung: Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in grobe Stücke schneiden. Zitrone auspressen.
  2. Kochen: Apfelstücke zusammen mit Zitronensaft, Wasser, Zimt und – falls Sie wollen – einer Prise Vanillepulver in einen Topf geben. Bei kleiner Hitze ca. 20–30 Minuten köcheln lassen, bis die Äpfel zerfallen.
  3. Pürieren oder stampfen: Vom Herd nehmen, etwas abkühlen lassen und die weichen Äpfel nach Wunsch entweder grob mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken oder ganz fein mit dem Stabmixer pürieren.
  4. Abfüllen: Entweder sofort warm servieren (köstlich!) oder in sterilisierte Schraubgläser füllen. Luftdicht verschlossen hält das Apfelmus 4–6 Monate. 

Warum Vanille?

Warum Vanille?
© Getty Images

Zimt im Apfelmus ist ein Klassiker. Aber die Prise Vanille verleiht dem Ganzen eine subtile, cremige Note – so schmeckt das Mus nicht nur süß, sondern richtig rund und fast schon wie ein Dessert. Sie werden sehen: Einmal probiert, wollen Sie nie wieder ohne!

