Mit dieser Zutat wird Apfelmus ohne Zucker NOCH besser

Apfelmus ohne Zucker ist schon ein Klassiker – aber mit einer Zutat wird es unwiderstehlich! Ob zu Pfannkuchen, Milchreis, Porridge, im Joghurt oder einfach pur vom Löffel: Dieses Rezept bringt den Apfelgeschmack ganz groß raus und hält monatelang im Glas.
Apfelmus geht immer: zu Pfannkuchen, Milchreis, als Snack oder einfach pur vom Löffel. Normalerweise braucht man dafür nicht mal Zucker, weil die Äpfel selbst schon genug Süße mitbringen. Aber – und jetzt kommt es – mit einem kleinen Extra wird das Ganze noch aromatischer: Vanille!
Rezept: Zuckerfreies Apfelmus
Zutaten für ca. 4 Gläser:
- 1 kg Äpfel (z. B. Boskoop, Elstar oder andere säuerliche Sorten)
- 1 Zitrone
- 100 ml Wasser
- ½ TL Zimt
- 1 Prise gemahlene Vanille
Zubereitung:
- Vorbereitung: Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in grobe Stücke schneiden. Zitrone auspressen.
- Kochen: Apfelstücke zusammen mit Zitronensaft, Wasser, Zimt und – falls Sie wollen – einer Prise Vanillepulver in einen Topf geben. Bei kleiner Hitze ca. 20–30 Minuten köcheln lassen, bis die Äpfel zerfallen.
- Pürieren oder stampfen: Vom Herd nehmen, etwas abkühlen lassen und die weichen Äpfel nach Wunsch entweder grob mit einem Kartoffelstampfer zerdrücken oder ganz fein mit dem Stabmixer pürieren.
- Abfüllen: Entweder sofort warm servieren (köstlich!) oder in sterilisierte Schraubgläser füllen. Luftdicht verschlossen hält das Apfelmus 4–6 Monate.
Warum Vanille?
Zimt im Apfelmus ist ein Klassiker. Aber die Prise Vanille verleiht dem Ganzen eine subtile, cremige Note – so schmeckt das Mus nicht nur süß, sondern richtig rund und fast schon wie ein Dessert. Sie werden sehen: Einmal probiert, wollen Sie nie wieder ohne!