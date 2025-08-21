Vergessen Sie Fertigprodukte: So machen Sie Ketchup, Mayo und Co. selbst

Fertigprodukte adé! Ketchup, Mayo und Sour Cream lassen sich mit wenigen Zutaten ganz einfach selbst machen – gesünder, günstiger und richtig lecker. Wir zeigen Ihnen drei Rezepte, die garantiert gelingen und Fertigsaucen im Kühlschrank überflüssig machen.
Hand aufs Herz: Im Kühlschrank stapeln sich oft fertige Saucen, Ketchup-Flaschen und Mayonnaise-Tuben. Praktisch? Ja. Aber die Wahrheit ist: Selbst gemacht schmeckt es nicht nur besser, sondern ist meist auch gesünder – und geht viel schneller, als man denkt.
Selbstgemacht statt gekauft
Fertigprodukte enthalten oft Zusatzstoffe, Konservierungsmittel und jede Menge Zucker oder versteckte Fette. Wer Ketchup, Mayo und Co. selbst anrührt, weiß genau, was drin ist – und kann den Geschmack ganz nach den eigenen Vorlieben anpassen. Das Beste: Sie brauchen dafür keine Profi-Küche, sondern nur ein paar Minuten Zeit.
Ketchup – die zuckerfreie Variante
Zutaten
- 500 g passierte Tomaten
- 1 EL Gemüsebrühe (zuckerfrei)
- 3 Knoblauchzehen (gepresst)
- 3 EL Tomatenmark
- 3 EL Apfelessig
- 2 EL Erythrit-Stevia (zu Puder gemahlen)
- 1 EL Sojasauce (zuckerfrei)
- 2 EL Paprikapulver (geräuchert oder edelsüß)
- 1 EL Currypulver
- 1 EL Salz
- etwas Pfeffer
Zubereitung
Alle Zutaten außer den frischen Kräutern in einen Topf geben, unter Rühren aufkochen und dann bei niedriger Hitze 15 Minuten köcheln lassen. Zum Schluss abschmecken und in sterile Glasflaschen oder Einmachgläser füllen.
Vegane Mayo – ganz ohne Ei
Zutaten
- 100 ml fettarme Milch oder Pflanzendrink
- 200 ml Rapsöl
- Salz, Pfeffer
- eine Prise Zucker
- etwas Senf
- Zitronensaft zum Abschmecken
Zubereitung
Milch (oder Pflanzendrink) und Öl im Verhältnis 1:2 in ein hohes Gefäß geben. Salz, Pfeffer, Zucker und Senf hinzufügen. Mit dem Mixer pürieren, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Zum Schluss mit Zitronensaft abschmecken – fertig ist die leichte Mayo.
Sour Cream – der cremige Allrounder
Zutaten
- 500 g Magerquark
- 150 g Joghurt (0,3 % oder 1,5 %)
- 5 EL Essig
- Salz und Pfeffer
- TK-Kräuter nach Belieben
Zubereitung
Magerquark und Joghurt gut verrühren, Essig dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Je nach Geschmack Kräuter unterheben – fertig!