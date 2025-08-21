Vergessen Sie Fertigprodukte: So machen Sie Ketchup, Mayo und Co. selbst

Fertigprodukte adé! Ketchup, Mayo und Sour Cream lassen sich mit wenigen Zutaten ganz einfach selbst machen – gesünder, günstiger und richtig lecker. Wir zeigen Ihnen drei Rezepte, die garantiert gelingen und Fertigsaucen im Kühlschrank überflüssig machen.

Hand aufs Herz: Im Kühlschrank stapeln sich oft fertige Saucen, Ketchup-Flaschen und Mayonnaise-Tuben. Praktisch? Ja. Aber die Wahrheit ist: Selbst gemacht schmeckt es nicht nur besser, sondern ist meist auch gesünder – und geht viel schneller, als man denkt.

Selbstgemacht statt gekauft

Fertigprodukte enthalten oft Zusatzstoffe, Konservierungsmittel und jede Menge Zucker oder versteckte Fette. Wer Ketchup, Mayo und Co. selbst anrührt, weiß genau, was drin ist – und kann den Geschmack ganz nach den eigenen Vorlieben anpassen. Das Beste: Sie brauchen dafür keine Profi-Küche, sondern nur ein paar Minuten Zeit.

Ketchup – die zuckerfreie Variante

© Getty Images

Zutaten

500 g passierte Tomaten

1 EL Gemüsebrühe (zuckerfrei)

3 Knoblauchzehen (gepresst)

3 EL Tomatenmark

3 EL Apfelessig

2 EL Erythrit-Stevia (zu Puder gemahlen)

1 EL Sojasauce (zuckerfrei)

2 EL Paprikapulver (geräuchert oder edelsüß)

1 EL Currypulver

1 EL Salz

etwas Pfeffer

Zubereitung



Alle Zutaten außer den frischen Kräutern in einen Topf geben, unter Rühren aufkochen und dann bei niedriger Hitze 15 Minuten köcheln lassen. Zum Schluss abschmecken und in sterile Glasflaschen oder Einmachgläser füllen.

Vegane Mayo – ganz ohne Ei

© Getty Images

Zutaten

100 ml fettarme Milch oder Pflanzendrink

200 ml Rapsöl

Salz, Pfeffer

eine Prise Zucker

etwas Senf

Zitronensaft zum Abschmecken

Zubereitung



Milch (oder Pflanzendrink) und Öl im Verhältnis 1:2 in ein hohes Gefäß geben. Salz, Pfeffer, Zucker und Senf hinzufügen. Mit dem Mixer pürieren, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Zum Schluss mit Zitronensaft abschmecken – fertig ist die leichte Mayo.

Sour Cream – der cremige Allrounder

© Getty Images

Zutaten

500 g Magerquark

150 g Joghurt (0,3 % oder 1,5 %)

5 EL Essig

Salz und Pfeffer

TK-Kräuter nach Belieben

Zubereitung

Magerquark und Joghurt gut verrühren, Essig dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Je nach Geschmack Kräuter unterheben – fertig!