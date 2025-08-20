Philipp Wildling setzt auf das Cook-the-Garden-Konzept

Im 5* Falkensteiner Balance Resort Stegersbach wird der hoteleigene Permakultur-Garten zum Herzstück der Küche. Das Kulinarik-Konzept, für welches Philipp Wildling verantwortlich zeichnet, stellt Regionalität, Frische und Saisonalität in den Vordergrund.
Kohlrabitascherl mit Sud
© Falkensteiner Stegersbach
Zutaten
Für die Kohlrabitascherl:
- 1 mittelgroße Kohlrabi
- Salz und Pfeffer nach Geschmack
Für den Kohlrabisud:
- 2 mittelgroße Kohlrabi
- Salz und Pfeffer nach Geschmack
- ein wenig Johannisbrotkernmehl
Für die Kürbis-Minz-Füllung:
- 250 g Butternusskürbis
- 1 kleine Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 1 EL Olivenöl, Minze nach Geschmack
- Salz und Pfeffer nach Geschmack
- 1 TL Ahornsirup
Für die knusprigen Kichererbsen:
- 150 g getrocknete Kichererbsen (die über Nacht eingeweicht wurden)
- 1 EL Olivenöl
- ½ TL Paprikapulver
- Salz und Pfeffer nach Geschmack
Zubereitung
- Kohlrabi vorbereiten: Die Kohlrabi schälen und in dünne Scheiben schneiden. Diese dann in einem Topf mit leicht gesalzenem Wasser bissfest kochen. Anschließend die Kohlrabischeiben abtropfen lassen und gut abtrocknen.
- Kürbis-Minz-Füllung zubereiten: Den Kürbis schälen und in Würfel schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch fein schneiden. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und die Zwiebel sowie den Knoblauch darin anbraten, bis sie weich sind. Den Kürbis dazugeben und unter gelegentlichem Rühren anraten, bis er weich ist. Die Minzblätter fein hacken und zum Kürbis hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit etwas Ahornsirup abschmecken.
- Kichererbsen zubereiten: Kichererbsen in Salzwasser weichkochen. Die Kichererbsen abtropfen lassen und gut abtrocknen. In einer Schüssel die Kichererbsen mit Olivenöl, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermengen. Auf einem Backblech verteilen und bei 200 °C im vorgeheizten Ofen 20 - 25 Minuten backen, bis sie knusprig sind. Zwischendurch rühren, damit sie gleichmäßig bräunen.
- Kohlrabisud: Kohlrabi schälen und entsaften. Mit Johannisbrotkernmehl leicht eindicken und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Tascherl füllen: Auf jede Kohlrabi-Scheibe einen Löffel der Kürbis-Minz-Füllung geben und die Scheiben zusammenklappen. 6. Servieren: Die Kohlrabi-Tascherl auf einen Teller legen und mit den knusprigen Kichererbsen anrichten. Kohlrabisud eingießen. Mit Minzblättern garnieren.
Süßkartoffeln mit Zitronenpolenta und Gemüsenudeln
© Falkensteiner Balance Resort Stegersbach
Zutaten
Für die geschmorten Süßkartoffeln:
- 4 mittelgroße Süßkartoffeln
- 2 EL Olivenöl
- 1 gewürfelte Zwiebel
- 2 fein gehackte Knoblauchzehen
- 1 TL edelsüßes Paprikapulver
- 1 TL Kreuzkümmel (optional)
- 1 Thymianzweig
- 250 ml Gemüsefond
- Salz und Pfeffer nach Geschmack
Für die Gemüsenudeln:
- 2 Zucchini
- 2 Karotten
- 1 Paprika
- 1 kleine rote Zwiebel
- 1 EL Olivenöl
- Salz und Pfeffer nach Geschmack
Für die Zitronenpolenta:
- 200 g Polenta
- 800 ml Gemüsefond
- Schale und Saft von 1 Bio-Zitrone
- 2 EL Olivenöl
- Salz und Pfeffer nach Geschmack
Zubereitung
- Süßkartoffeln schmoren: Die Süßkartoffeln schälen und in Spalten schneiden. In einer großen Pfanne oder einem Schmortopf das Olivenöl erhitzen. Die gewürfelte Zwiebel darin glasig anbraten. Den Knoblauch und die Gewürze, Paprikapulver, Kreuzkümmel und Thymian hinzufügen und kurz anrösten. Die Süßkartoffeln in die Pfanne geben und kurz anbraten, damit sie etwas Farbe bekommen. Mit dem Gemüsefond ablöschen, die Hitze reduzieren und die Süßkartoffeln bei niedriger Hitze zugedeckt etwa 25-30 Minuten schmoren lassen, bis sie weich sind. Gelegentlich umrühren und bei Bedarf etwas mehr Fond hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Gemüsenudeln vorbereiten: Die Zucchini und Karotten in dünne Streifen schneiden. Sie können auch mit einem normalen Sparschäler lange, dünne Streifen schneiden. Paprika und Zwiebel in feine Streifen oder Würfel schneiden. In einer großen Pfanne das Olivenöl erhitzen. Zuerst die Zwiebel und Paprika anbraten, bis sie weich sind. Dann die Gemüsenudeln hinzufügen. Diese nur kurz anbraten, bis sie weich, aber noch bissfest sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Zitronenpolenta zubereiten: In einem Topf den Gemüsefond zum Kochen bringen. Ein wenig Salz hinzufügen. Die Polenta langsam unter ständigem Rühren einrieseln lassen, damit keine Klumpen entstehen. Die Hitze reduzieren und die Polenta unter ständigem Rühren etwa 10-15 Minuten köcheln lassen, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Die Zitronenschale und den Zitronensaft hinzufügen. Danach Olivenöl einrühren. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Anrichten: Die Zitronenpolenta mittig auf einen Teller geben. Die geschmorten Süßkartoffeln darauf anrichten. Die Gemüsenudeln mit einer Fleischgabel drehen und auf die Süßkartoffel setzen. Mit frischen Kräutern garnieren.
Guten Appetit!