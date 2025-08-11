Perfekt für den Sommer: Erfrischende Gurken-Rezepte für heiße Tage

Die Gurke landet bei Ihnen immer nur im Salat? Damit ist jetzt Schluss! Mit diesen genialen Sommer-Rezepten bringen Sie jetzt Erfrischung und jede Menge Abwechslung auf den Teller.

Bei der Sommerhitze sehnen wir uns nach leichten und erfrischenden Gerichten, die nicht schwer im Magen liegen. Da kommt die Gurke ins Spiel! Mit ihrem hohen Wassergehalt ist sie der perfekte Frischekick an heißen Tagen und sorgt für die nötige Abkühlung. Ganz nebenbei bringt sie auch ein gutes Stück Geschmack auf den Teller. Hier sind sechs erfrischende Gurken-Rezepte, die den Sommer noch köstlicher machen!

Gurken Gazpacho

© Getty Images

Gazpacho kennt jeder als Tomatensuppe, die erfrischend und kühl ist. Doch warum nicht das Rezept ein bisschen auffrischen? In dieser Variante kommt statt Tomaten die Gurke zum Zug! Die Gurke bringt eine natürliche Frische und leichten Geschmack, der perfekt zu einem heißen Sommertag passt.

Zutaten

3 Gurken (geschält und entkernt)

1 kleine Zwiebel

1 grüne Paprika

1 Knoblauchzehe

200 g griechischer Joghurt

3 EL Olivenöl

2 EL Weißweinessig

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

Ein Spritzer Zitronensaft

Zubereitung

Alle Zutaten in einen Mixer geben, bis eine glatte, cremige Konsistenz entsteht. Mindestens eine Stunde kaltstellen und vor dem Servieren gut durchziehen lassen. Garnieren kann man das Ganze mit frischen Kräutern wie Minze oder Basilikum.

Smashed Cucumber Salat

© Getty Images

Dieser asiatische, leicht scharfe Gurkensalat ist der perfekte Snack für zwischendurch. Die Gurken werden leicht zerdrückt und dann mit einem Dressing aus Sojasauce, Sesamöl und Knoblauch verfeinert. Ein echter Gaumenschmaus, der auf keinem Grillabend fehlen sollte!

Zutaten

2 Gurken

1 Knoblauchzehe

2 EL Sojasauce

1 TL Sesamöl

1 TL Reisessig

1 TL Zucker

1 TL Chiliflocken

Frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung

Die Gurken in grobe Stücke schneiden und mit der flachen Seite eines Messers zerdrücken. Dann alle Zutaten in einer Schüssel vermengen und für 30 Minuten ziehen lassen. Dieser Salat wird am besten kühl serviert!

Tsatsiki

© Getty Images

Tsatsiki darf in keinem Sommermenü fehlen! Dieser griechische Dip ist super erfrischend und lässt sich zu vielen Gerichten kombinieren: Von gegrilltem Fleisch bis zu frischem Brot. Die Kombination aus Joghurt, Knoblauch und Gurke ist einfach unschlagbar.

Zutaten

1 Gurke

200 g griechischer Joghurt

1 Knoblauchzehe

1 EL Olivenöl

1 TL Zitronensaft

1 Handvoll Dill

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

Die Gurke raspeln, leicht salzen und 10 Minuten ruhen lassen. Dann den Saft ausdrücken und mit den restlichen Zutaten vermengen. Ein echtes Highlight bei jeder Grillparty!

Sommer-Risotto mit Gurke

© Getty Images

Risotto ist nicht nur ein Wintergericht! Mit Gurke erhält es eine frische, knackige Note, die es zur idealen Sommermahlzeit macht. Kombiniert mit Zitronenschalen und frischen Kräutern wird dieses Risotto zur echten Geschmacksexplosion.

Zutaten

1 Tasse Risotto-Reis

1 Gurke (gewürfelt)

1 Zwiebel (gehackt)

1 Liter Gemüsebrühe

1 EL Butter

2 EL Parmesan

Schale und Saft einer Zitrone

Frische Kräuter wie Dill oder Basilikum

Zubereitung

Zwiebel anbraten, Reis hinzufügen und kurz mitbraten. Dann nach und nach die Brühe hinzugeben, dabei ständig rühren, bis der Reis gar ist. Zum Schluss die Gurke, Zitronenschale und den Parmesan unterrühren – ein Risotto mit einem erfrischenden, fruchtigen Kick!

Gurken-Melonen-Sorbet

© Getty Images

Dieses Sorbet ist der ultimative Sommer-Dessert! Die Süße der Melone kombiniert mit der Frische der Gurke ergibt eine erfrischende Mischung, die perfekt für heiße Tage ist. Es ist leicht und einfach zuzubereiten – der ideale Abschluss für jedes sommerliche Dinner.

Zutaten

1/2 Honigmelone

1 Gurke

2 EL Zucker

1 EL Zitronensaft

Zubereitung

Melone und Gurke schälen, entkernen und klein schneiden. Mit Zucker und Zitronensaft pürieren. Die Mischung in eine flache Schale geben und für etwa 4-6 Stunden im Gefrierfach fest werden lassen, dabei alle 30 Minuten mit einer Gabel umrühren, um eine leichte Sorbet-Textur zu erreichen.

Gurken-Minz-Limonade

© Getty Images

Wenn die Temperaturen steigen, gibt es kaum etwas Erfrischenderes als ein kaltes Getränk. Die Gurken-Minz-Limonade ist ein echter Sommerhit!

Zutaten

1 Gurke

1 Bund frische Minze

2 Zitronen

2 EL Zucker (oder Honig)

500 ml Wasser (still oder sprudelnd)

Zubereitung

Die Gurke in dünne Scheiben schneiden und mit der Minze in einem großen Krug zerdrücken. Zitronensaft und Zucker hinzufügen, gut umrühren und mit Wasser auffüllen. Für ein spritziges Erlebnis mit Mineralwasser toppen und mit Eiswürfeln servieren.