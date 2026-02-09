Die beste Valentinstags-Schokolade: Diese süßen Geschenke kommen garantiert von Herzen

Herzform, Kitsch und ganz viel Schokolade: Zum Valentinstag darf es ruhig ein bisschen mehr sein. Wir zeigen die süßesten Schoko-Geschenke .

So, der Valentinstag steht vor der Tür. Und wir wissen ja alle: Liebe geht durch den Magen. Vor allem, wenn sie aus Schokolade besteht. Klar, Schokolade schmeckt eigentlich immer gut. aber am 14. Februar zählt eben auch die Verpackung. Herzform, Rosa, Glanz, ein bisschen Kitsch? Unbedingt.

Deshalb haben wir für Sie die süßesten Valentinstags-Schokis zusammengestellt, mit denen Sie garantiert nichts falsch machen.

Tony’s Chocolonely - Schokolade zum Dahinschmelzen

Valentinstag heißt bei Tony’s Chocolonely vor allem eines: Liebe teilen. Deshalb gibt es heuer ein ganz besonderes 6-Pack im neuen Valentins-Sleeve. Ein Sixpack, das man nicht trainieren muss, nur teilen. Perfekt, um gleich mehrere Lieblingsmenschen happy zu machen: Besties, Partner:in, Kolleg:innen oder ganz ehrlich… auch sich selbst.

© Tony's Chocolonely

Drinnen steckt alles, was das Schoko-Herz braucht: Zartbitter- und Milchschokolade treffen auf Nougat, Karamell-Meersalz, Haselnuss und Mandel-Meersalz. Sechs Sorten, null Entscheidungsstress, genau so lieben wir das.

Heindl - Wiener Schokolade mit Naschherzerl

Ein bisschen Romantik, aber bitte mit Wiener Charme. Die Valentins-Schokolade von Heindl kommt als süßes Naschherzerl und ist das perfekte Geschenk für alle, die normalerweise eher im Grant-Modus unterwegs sind. Kleiner Schmäh, am Valentinstag gibt’s natürlich nur Liebe. Die Herzen gibt es in drei Sorten: Nougat-, Erdbeer- und Milchcreme.

© Heindl

Und wer das Ganze gleich zum Erlebnis machen möchte, kann sogar einen Pralinen-Workshop im Heindl SchokoMuseum verschenken. Date-Idee? Sehr ja.

Zotter - romantische Pralinen oder Ihre ganz persönliche Herzschokolade

Bei Zotter Schokolade wird Valentinstag besonders individuell. Zum Beispiel mit einer romantischen Herzschachtel mit 12 handgemachten Pralinen. Oder Sie gehen noch einen Schritt weiter und mischen Ihre eigene Schokolade in Herzform. Bis zu sieben Zutaten können Sie auswählen, sogar cremig-zarte Füllungen sind möglich.

© Zotter

Das ist genau die Art von Geschenk, bei der man merkt: Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht.

Läderach - FrischSchoggi in Herzform

Wer auf richtig frische Schokolade steht, ist bei Läderach genau richtig. Zum Valentinstag gibt es die bekannte FrischSchoggi natürlich auch in Herzform - perfekt zum Teilen (oder selbst Verlieben).

© Läderach

Besonders hübsch ist auch die Pralinés Selection in der 15er-Herzbox. Damit kann man eigentlich wirklich nichts falsch machen, klassisch, hochwertig und sehr auf Valentinstag getunt.

Neuhaus - belgische Schokolade für den ganz großen Auftritt

Das vielleicht edelste Geschenk in unserer Liste kommt von Neuhaus. Die Valentine Medium Heart Box enthält ganze 28 ikonische Pralinen, gefüllt mit Praliné, Ganache, Karamell und Gianduja. Zusätzlich warten sechs limitierte Schokoladenherzen, die von den Maîtres Chocolatiers von Neuhaus gemeinsam mit dem Michelin-Sternekoch Thierry Theys und seiner Frau Sofie Willemarck kreiert wurden.

© Neuhaus

Kurz gesagt: Das ist die Schokolade für alle, die am Valentinstag wirklich auf „wow“ gehen wollen. Damit diese aber noch rechtzeitig geliefert wird, sollten Sie noch schnell bestellen.

Ob bunt und fair geteilt, charmant aus Wien, individuell gemixt oder belgisch-edel - die beste Valentinstags-Schokolade ist die, bei der man sofort merkt: Die wurde nicht zufällig ausgesucht.