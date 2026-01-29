Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Nächster Umfrage-Hammer: FPÖ würde Neuwahl klar gewinnen
© Getty

Parteien

Nächster Umfrage-Hammer: FPÖ würde Neuwahl klar gewinnen

29.01.26, 21:30
Teilen

Die FPÖ hält laut aktueller oe24-Umfrage Platz 1 - die Ampelparteien haben das Nachsehen.

Die FPÖ würde mit Herbert Kickl eine Neuwahl klar gewinnen. Das zeigt die brandaktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (2.000 Befragte vom 19. bis 27. 1. 2026, max. Schwankung 2,2 %).

sonntag260129
© oe24

Konkret berechnet Lazarsfeld für die Kickl-Partei 36 % - rund acht Prozentpunkte mehr als bei der Nationalratswahl 2024. Profitieren in der Oppositionsrolle können auch die Grünen: 10 %.

Die ÖVP käme derzeit auf 20 % (-6,3 zur Wahl), die SPÖ würde auf 18 % fallen und die NEOS auf 8 %.

Im Nationalrat hätte die Ampel damit nur noch 91 Mandate, zum Regieren wären aber 92 nötig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen