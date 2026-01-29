Nächster Umfrage-Hammer: FPÖ würde Neuwahl klar gewinnen

Die FPÖ hält laut aktueller oe24-Umfrage Platz 1 - die Ampelparteien haben das Nachsehen.

Die FPÖ würde mit Herbert Kickl eine Neuwahl klar gewinnen. Das zeigt die brandaktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (2.000 Befragte vom 19. bis 27. 1. 2026, max. Schwankung 2,2 %).

Konkret berechnet Lazarsfeld für die Kickl-Partei 36 % - rund acht Prozentpunkte mehr als bei der Nationalratswahl 2024. Profitieren in der Oppositionsrolle können auch die Grünen: 10 %.

Die ÖVP käme derzeit auf 20 % (-6,3 zur Wahl), die SPÖ würde auf 18 % fallen und die NEOS auf 8 %.

Im Nationalrat hätte die Ampel damit nur noch 91 Mandate, zum Regieren wären aber 92 nötig.