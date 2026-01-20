Wien auf der Donau entdecken: Österreichs größtes Binnenschifffahrtsunternehmen lädt ein

Von Falco bis Romantik: Österreichs größtes und traditionsreichstes Binnenschifffahrtsunternehmen lädt bei abwechslungsreichen Themenfahrten zu Glücksmomenten am Schiff. Romantisches Angebot zum Valentinstag.

An 364 Tagen im Jahr legen die neun Schiffe der DDSG Blue Danube ab und laden dazu ein, die Donau neu zu entdecken. Abseits des Linienprogramms mit mehrmals täglichen „City Cruise“-Stadtrundfahrten am Donaukanal (33 bis 47,50 Euro) mit einzigartigen Ausblicken auf das urbane Wien zwischen Geschichte und Moderne, die Stadtentwicklung lebendig und sichtbar machen, stehen im Februar 2026 vier Themenfahrten mit kulinarischen und künstlerischen Highlights am Plan – stimmungsvolle Erlebnisse auf Donauwellen garantiert.

Falco Forever

Bereits am 6. Februar 2026, um 19.00 Uhr, legt die MS Admiral Tegetthoff bei der Reichsbrücke ab, um einen der größten heimischen Musiker zu würdigen, der sogar Charts in den USA anführte. „Falco Forever – Vienna Calling“ mit Musicaldarsteller Alex Herrig ist nicht nur eine musikalische Hommage an den „Falken“, sondern lässt auch das legendäre „Rat Pack“ ein Comeback feiern mit unvergessenen Klassikern von Frank Sinatra, Sammy Davies jr. und Dean Martin. Passend zu den winterlichen Temperaturen präsentieren The Gang Guys ihr Special „Winterwonderland“, während das Schiff an der nächtlichen Wiener Skyline vorbeizieht. Kulinarisch wird der Abend mit Wiener Klassikern, die von Falcos größten Hits inspiriert sind, abgerundet. Das Ticket kostet für Erwachsene inklusive Schifffahrt, Musikprogramm und Buffet 69 Euro.

Interieur eines der Schiffe. © DDSG Blue Danube

Party-Nostalgie am Schiff

Ausgelassene Partystimmung ist bei der „Nostalgie 70er, 80er, 90er Partycruise“ an Bord der MS Admiral Tegetthoff am 13. Februar 2026 angesagt. Mit den besten Hits aus drei Jahrzehnten an Bord, legt das Schiff um 19.00 Uhr bei der Reichsbrücke ab und verwandelt sich für 3,5 Stunden zum schwimmenden Dancefloor. Für ausreichend Energie für eine durchtanzte Nacht am Schiff sorgt das reichhaltige Buffet mit Köstlichkeiten, die frisch in der Kombüse zubereitet werden. Tickets für Erwachsene kosten 69 Euro und beinhalten Schifffahrt, Live-Entertainment sowie das abwechslungsreiche Buffet.

Love Boat am Valentinstag

Am Tag der Liebenden mutiert die MS Admiral Tegetthoff am 14. Februar 2026, um 19.00 Uhr, zum Love Boat und wird bei der „Valentinstag Romantik Dinner Cruise“ zum Schauplatz für einzigartige romantische Momente. Im Inneren sorgt die liebevolle und detailreiche maritime Dekoration für elegante Atmosphäre, während das nächtliche Wien im Hintergrund vorbeizieht. Da Liebe bekanntlich auch durch den Magen geht, lässt ein exquisites 4-Gänge-Menü beim Candle Light Dinner die Herzen von Feinschmeckern höherschlagen. Nach einem prickelnden Aperitif sorgen unter anderem Roastbeef vom Rind, Tomatencremesuppe mit Obershaube, feiner Kalbslungenbraten und Rosenblüten-Panna-Cotta mit Früchten für kulinarische Höhenflüge am Wasser. Stimmungsvolle Live-Musik macht das romantische Date zum perfekten Glücksmoment am Schiff. Das Ticket für die „Valentinstag Romantik Dinner Cruise“ kostet für Erwachsene 95 Euro und beinhaltet die 3,5-stündige Schifffahrt, einen Aperitif, das Buffet und stimmungsvolle Live-Musik.

Cowboy-Feeling auf der Donau

Am 28. Februar 2026, um 19.00 Uhr, verwandelt sich die MS Admiral Tegetthoff in einen schwimmenden Saloon und zieht gen Westen. Bei der „Country Western Cruise“ treffen Country-Klassiker und Western-Hits auf herzhafte Kulinarik, um den Kult um wackere Cowboys und coole Cowgirls bei ausgelassener Stimmung zu zelebrieren. Am Western-Buffet tanzen unter anderem würzige Chorizo-Wraps, Barbecue Spare Ribs, Mini-Burger, marinierte Spieße, gegrillte Maiskolben und würzige Wedges. Für schwingende Tanzbeine sorgt die Live-Band mit alten und neuen Hits aus Western-Staaten wie Arizona, Colorado, Kalifornien, Montana, Nevada, Texas und Wyoming. Das Ticket für Erwachsene ist um 69 Euro erhältlich und beinhaltet Schifffahrt mitsamt Live-Musik sowie reichhaltigem Western-Buffet.