Flughafen Wien
© Getty/Symbolbild

Auf der Durchreise

Junge Frau wollte 28 Kilo Cannabis durch Flughafen Wien schleusen

20.01.26, 09:52 | Aktualisiert: 20.01.26, 10:53
Die 21-jährige Griechin wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. 

Eine fast unglaubliche Entdeckung machten Beamte am Flughafen Wien am Sonntag. Bei Kontrollen hatten sie 28 Kilo Cannabiskraut im Gepäck einer 21-Jährigen entdeckt. In zwei Koffern wurden bei der Griechin 56 Vakuum-Päckchen zu je 500 Gramm Drogen sichergestellt, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

Die junge Frau, die sich auf der Durchreise befunden haben soll, wurde festgenommen. Die 21-Jährige verweigerte bei einer ersten Einvernahme die Aussage und wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

