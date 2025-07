Müller verkündet seinen Wechsel in die USA

Jetzt ist es offiziell: Thomas Müller wechselt nach Amerika.

Nach 25 Jahren bei seinem FC Bayern verabschiedet sich Thomas Müller mit einem echten Kult-Video und kündigt dabei gleichzeitig an, dass er seine Karriere in den USA fortsetzt.

Mit einem Video mit dem Titel „Schee war’s“ sagt Müller zusammen mit seinem Papa Gerhard und seinem Bruder Simon Servus. Der Clip ist dabei eine Hommage an Helmut Dietls Kult-Serie „Münchner Geschichten“.

"Schee war's"

In seinem YouTube-Video nimmt Müller auf Klappstühlen an der Isar Platz. „25 Jahre FCB. Schee war’s jeden Tag. Auch, wenn es jetzt vorbei ist“, so Müller, der dann auch gleich seinen Wechsel in die USA verkündet. „Heut is Samstag, morgen Sonntag und übermorgen is‘ Montag – und dann is auf einmal alles vorbei. Dann geht’s übern großen Teich!“

Offen ist noch, zu welchem Klub Müller wechselt. Seine Entscheidung teilt der 35-Jährige wohl am Montag mit.