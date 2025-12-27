Alles zu oe24VIP
Haaland
© AFP

Nur Remis

ManCity mit Zittersieg gegen Nottingham

27.12.25, 15:23
Manchester City verhindert nach hartem Kampf einen Ausrutscher gegen Nachzügler Nottingham Forest. Die Gurdiola-Elf rettet mit einem Traumtor von Cherki einen 2:1-Sieg. 

Zumindest kurz hat Manchester City die Tabellenführung in Englands Fußball-Premier-League übernommen.

Bei Nottingham Forest holte die Elf von Trainer Pep Guardiola dank eines späten Treffers von Rayan Cherki (83.) ein 2:1 und den sechsten Sieg in Folge. 

Davor hatten die Gäste schon durch Tijjani Reijnders geführt (48.), ehe Omari Hutchinson fast postwendend der Ausgleich gelungen war (54.). Mit einem Sieg gegen Brighton kann Arsenal ab 16.00 Uhr ManCity wieder überholen.

