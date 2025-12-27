Glasner kein Thema mehr: Liverpool will jetzt DIESEN Deutschen Trainer holen

Bei den Verantwortlichen des FC Liverpool dürfte es zu einem großen Umdenken gekommen sein. Das Aus von Arne Slot ist so gut wie fix, und ein Deutscher soll ihn an der Anfield Road beerben.

Im Vorjahr begeisterte Arne Slot mit dem FC Liverpool die Massen. Der Meistertitel in der Premier League wurde in der ersten Saison des Niederländers nach dem Abgang von Kult-Coach Jürgen Klopp souverän zurückgeholt.

Doch heuer läuft es nicht rund bei den "Reds". Die Millionen-Transfers von Florian Wirtz, Alexander Isak oder Hugo Ekitike haben sich bislang nicht ausgezahlt. Hinzu kommt der öffentliche Streit mit Vereinsikone Mohamed Salah. Slot hat das Vertrauen der Liverpool-Bosse längst verspielt.

Insider berichten, dass es nur einen Grund gibt, warum der 47-Jährige noch immer auf der Trainerbank sitzt. Man hat entschieden, dass es keine interimistische Lösung gibt, die sofort übernehmen könnte. Deshalb darf Slot noch bis zum Saisonende bleiben.

Nur Wunder rettet Slot

Zuletzt konnte der Negativ-Lauf zumindest mit drei Pflichtspiel-Siegen in Folge gestoppt werden. Aus Vereinskreisen hört man aber, dass nur ein Wunder, wie ein Meistertitel oder Champions-League-Sieg, Slot noch retten könnte.

© Getty

Auch über die Nachfolger wurde bereits viel spekuliert, Crystal-Palace-Erfolgscoach Oliver Glasner wurde immer wieder mit dem 20-fachen englischen Meister in Verbindung gebracht, doch der Österreicher dürfte mittlerweile kein Thema mehr sein.

© Getty

Fünf Trainer sollen bei den Verantwortlichen hoch im Kurs stehen, darunter auch zwei Deutsche. Neben Ex-Liverpool-Star Xabi Alonso, der bei Real Madrid umstritten ist, soll man auch an Cesc Fabregas Interesse haben. Der Spanier möchte sich allerdings die Chance offenhalten, eines Tages den FC Barcelona zu übernehmen.

Auch Luis Enrique ein Thema

Mit PSG-Coach Luis Enrique steht auch ein dritter Spanier auf der Liste, der allerdings kurz vor einer Vertragsverlängerung in Paris stehen soll und einen Wechsel zu Liga-Rivale Manchester City bevorzugen würde, sollte es ihn in die Premier League ziehen.

© Getty

Nach der Erfolgs-Ära von Jürgen Klopp stehen auch zwei deutsche Trainer hoch im Kurs. Neben DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann, der nach der WM wieder in den Klub-Fußball zurückkehren könnte, gibt es einen überraschenden Namen: Matthias Jaissle.

© GEPA

Der ehemalige Salzburg-Trainer steht derzeit bei Al-Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag. Mit dem 37-Jährigen sollen sich die Liverpool-Bosse demnach sehr intensiv beschäftigen, sollte Alonso bei Real weiter im Amt bleiben.