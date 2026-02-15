Frust-Scheib schnauzt Pariasek an: "Rücksicht nehmen!"

Medaillen-Drama für Julia Scheib! Ein falscher Funkspruch kostete ihr wohl Edelmetall im Riesentorlauf.

"Es ist sehr zach für mich", schob die Steirerin großen Frust im Interview mit Rainer Pariasek.

Ein falscher Funkspruch im ersten Lauf hat ihr wohl Edelmetall gekostet. Sie fuhr im Schlussteil eine falsche Linie: "Wenn man in die App schaut, sind es sieben Zehntel."

Sieben Hundertstel fehlten Scheib auf Bronze.

"Die Enttäuschung ist sehr groß, bitte darauf Rücksicht nehmen", so Scheib im Interview. Da wusste auch der sonst so wortgewandte Pariasek nicht mehr wirklich weiter.