Bathurst
Renn-Unterbrechung

Berger-Neffe Lucas Auer betroffen: Horror-Crash schockt Motorsport-Welt

15.02.26, 13:41 | Aktualisiert: 15.02.26, 15:59
Das 12-Stunden-Rennen von Bathurst wurde von einem Horror-Crash überschattet. 

Zu einem Horror-Unfall kam es beim Motorsport-Klassiker 12 Stunden von Bathurst. Auf der australischenTraditions-Rennstrecke, die auch aus dem Videospiel-Klassiker Gran Turismo bekannt ist, gibt es eine umstrittene Kurve, die nicht einsehbar ist.

Nach einem Restart drehte sich dort der Porsche von Johannes Zelger und blieb stehen. Das Feld näherte sich der Stelle und der voranfahrende Mercedes von Ralf Aron, der mit dem Neffen von Gerhard Berger, Lucas Auer und Maximilian Götz im Team fuhr, donnerte ungebremst in das stillstehende Auto.

Der Mercedes ging sofort in Flammen auf, beide Fahrzeuge hatten einen Totalschaden. Ersten Informationen zufolge soll den Piloten nichts passiert sein, der Zustand von Aron sei stabil, hieß es. Das Rennen musste lange unterbrochen werden, konnte dann aber fortgesetzt werden.

