Krach zwischen Red Bull und Mercedes: "Eine leere Dose..."

Schon vor den ersten Testfahrten der Formel 1 in Barcelona ist ein heftiger Streit zwischen Red Bull und Mercedes ausgebrochen.

Ab nächster Woche wird es ernst in der Motorsport-Königsklasse. In Barcelona finden die ersten Testfahrten statt. Dort wird man sehen, wer die gravierenden Regeländerungen, die vor allem auch die Motoren betreffen, am besten umgesetzt hat.

Seit Wochen wird spekuliert, dass Mercedes wieder einen Vorteil haben wird und mit ihren Motoren dem Rest des Feldes davonfahren wird. Hinter der Leistung von Red Bull rund um Superstar Max Verstappen steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Der österreichische Rennstall wechselte den Motorenhersteller und arbeitet ab kommender Saison mit Ford zusammen.

Nun schießen ausgerechnet die Bullen erste Giftpfeile in Richtung des langjährigen Rivalen. Laut Ben Hodgkinson, Technischer Direktor von Red Bull Powertrains, sollen die Gerüchte der besseren Motoren nämlich direkt von Mercedes gestreut worden sein. Besonders brisant ist, dass der Brite 2022 von Mercedes zu Red Bull wechselte.

Dosen-Vergleich von Bullen-Ingeneur

"Ich denke, vieles davon kommt von Mercedes selbst. Meine Oma sagte immer: ‚Eine leere Dose klappert am lautesten.‘ Meine ehrliche Meinung dazu kann ich wohl besser nicht äußern", so Hodgkinson gegenüber Medien.

© Red Bull

Der Ingenieur meint weiter, dass man die Gerüchte hochkochen ließ, um unschlüssige Fahrer von einem Wechsel zu überzeugen, selbst Verstappen war bei den Silberpfeilen lange Zeit ein Thema. Für Hodgkinson ist das Machtgefälle in der kommenden Saison nicht so groß, wie oft gemunkelt wird. Dennoch will er sich auf seine Arbeit konzentrieren und schießt nach: "Die Ergebnisse werden für sich sprechen. Ich habe 20 Jahre dort gearbeitet, daher kenne ich das Unternehmen sehr, sehr gut."

Nach den Tests in Barcelona, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wird von 11. bis 13. Februar und von 18. bis 20. Februar in Sachir erneut getestet, ehe am 8. März in Melbourne der Startschuss für die Weltmeisterschaft 2026 mit dem Grand Prix von Australien fällt.