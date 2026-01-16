Formel 1: So sieht der neue Red-Bull-Bolide aus

Red Bull Racing hat als eines der ersten Formel-1-Teams seine Lackierung für die Saison 2026 präsentiert und damit zugleich den offiziellen Start der neuen Partnerschaft mit Ford markiert.

Die Vorstellung fand in Detroit statt und stand ganz im Zeichen einer neuen Formel-1-Ära mit umfassend überarbeiteten Technik- und Motorenregeln. Zwar wurde noch nicht das finale 2026er-Auto gezeigt, doch das Design des RB22 gibt einen klaren Ausblick auf die künftige Ausrichtung des Teams.

Optisch bleibt Red Bull seinem traditionellen Erscheinungsbild treu: die Grundfarbe ist blau, auf der Motorenabdeckung ist der rote Bulle und am Auto kommen gelbe Akzente zum Vorschein. Laut dem Portal "motorsport-total" ist jedoch der Hochglanz-Look mit einer weißen Heritage-Basis neu, die laut Team für mehr Tiefe, Klarheit und Farbsättigung sorgt.

© Oracle Red Bull Racing / Red Bull Content Pool

Ein besonderes Jacquard-Muster verleiht der Lackierung zusätzliche optische Tiefe, während größere schwarze Flächen darauf hindeuten, dass Gewichtseinsparungen 2026 eine zentrale Rolle spielen werden.

Technisch beginnt für Red Bull mit Ford ein neues Kapitel. Erstmals setzt das Team auf einen selbst entwickelten Antrieb von Red Bull Ford Powertrains. Die erste Antriebseinheit trägt den Namen DM01 – eine Hommage an Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Ford unterstützt das Projekt mit Know-how, Personal und in den USA gefertigten Komponenten. Fahrer Max Verstappen zeigte sich begeistert vom neuen, modernen Look: "Mir gefällt der Glanz und auch das Blaue und der weiße Hintergrund des Red-Bull-Logos." Sein Fazit: "Das macht alles sehr modern und frisch."