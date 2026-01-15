Verstappen kündigt nach Marko-Aus Abschied aus der Formel 1 an

Nach der turbulenten Saison 2025 deutet Max Verstappen einen baldigen Abschied aus der Formel 1 an und hat bereits neue Ziele auserkoren.

Die vergangene Saison war bei Red Bull Racing besonders turbulent. Im Sommer das überraschende Aus von Teamchef Christian Horner und im Saison-Finish verpasste Titelverteidiger Max Verstappen die große Aufholjagd gegen McLaren um gerade einmal zwei Punkte. Danach wurde auch die Trennung von Verstappens Entdecker Dr. Helmut Marko bekannt gegeben, damit geht eine Ära bei den Bullen endgültig zu Ende. Hinzu kamen immer wieder Wechselgerüchte um den vierfachen Weltmeister.

Am Donnerstag wurde in Detroit der neue Bolide für die kommende Saison vorgestellt. Nach den großen Regeländerungen fiebern alle Fans und Team-Verantwortlichen der Motorsport-Königsklasse gespannt dem Auftakt entgegen. Laut vielen Insidern wird Mercedes wieder an die Spitze der Formel 1 zurückkehren. Doch auch beim österreichischen Rennstall rechnet man sich wieder gute Chancen aus.

Kurz davor sprach Verstappen mit dem BLICK über seine Zukunft. Angesprochen auf das Aus von Marko meinte der 28-jährige Niederländer, dass er ihn an seiner Seite „vermissen“ werde. „Es ist schade, dass mein Freund und Mentor Helmut Marko im Jahr 2026 nicht mehr an meiner Seite sein wird“, so Verstappen weiter.

Kein Team-Wechsel, aber baldiges Karriere-Ende?

Eines stellt er allerdings sofort klar: „An diesem Punkt kommt für mich ein Team-Wechsel nicht in Frage.“ Um alle Wechsel-Gerüchte ein für alle Mal vom Tisch zu fegen, bekräftigt er abermals, dass er einen Vertrag bis 2028 habe und „den Vertrag erfüllen“ will.

© Getty

Wie lange er dann noch in der Formel 1 bleiben wird, lässt er allerdings offen. Mit einem Seitenhieb auf seinen langjährigen Rivalen Lewis Hamilton hält er allerdings fest, dass er im Alter von 40 Jahren nicht mehr fahren wird. Verstappen: „Mit 40 stehe ich vielleicht immer noch als Teamchef in der Boxengasse einer anderen Rennserie.“ Doch davor möchte er sich noch in anderen Rennklassen messen.

MotoGP Assen © getty images

2025 absolvierte er erste Testfahrten in der GT3 und gibt zu, dass er „diese Abenteuer mag“. Davon soll es in Zukunft noch mehr geben. „Irgendwann wird die Formel 1 für mich keine Option mehr sein, andere Rennen aber schon“, führt der 28-Jährige weiter aus. Sogar ein Start in der Königsklasse der Motorräder schließt Verstappen nicht aus. Die Rennserie begeistert den Niederländer sehr. Gut möglich, dass er mit 30 Jahren also der Formel 1 den Rücken kehrt und auf zwei Räder wechseln wird.