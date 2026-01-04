Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Vor 2026er Saison

Wegen neuem Team: Formel 1 ändert Qualifying-Format

04.01.26, 19:49
Zum ersten Mal seit 2016 werden in der Formel 1 elf Teams antreten. Dafür muss die FIA nun einiges anpassen, wie etwa das Qualifying.

Der amerikanische Autohersteller Cadillac wird ab der Saison 2026 das elfte Team im Feld sein. Die FIA muss nun einige Änderungen durchführen. Darunter fällt auch das Qualifying.

Laut "GPBlog" bleibt das Qualifying grundsätzlich gleich. Es wird weiter das Q1, Q2 und Q3 geben und die Dauer bleibt wie bisher. Die Änderung betrifft die Anzahl der ausgeschiedenen Fahrer. Bisher sind in Q1 und Q2 jeweils die fünf Piloten mit der schlechtesten Zeit ausgeschieden.

Ab der Saison 2026 scheiden in den ersten beiden Qualifying-Runden die sechs langsamsten Fahrer aus. Damit werden in der letzten Session wieder zehn Fahrer um die Pole-Position kämpfen.

