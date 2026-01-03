Neue Ära: Red Bull ändert sein Logo

Red Bull Racing hat die eigenen Fans vor der neuen Saison mit einer Logo-Änderung überrascht, doch das könnte erst der Anfang sein.

Red Bull Racing hat in der abgelaufenen Formel-1-Saison viele Höhen und Tiefen durchlebt. Nach dem Horror-Start und der überraschenden Entlassung von Langzeit-Teamchef Christian Horner hätte Superstar Max Verstappen beinahe noch das WM-Wunder geschafft. Am Ende fehlten dem 28-jährigen Niederländer nach einer fulminanten Aufholjagd im Saison-Finish nur 2 Punkte auf den Premieren-Weltmeister Lando Norris.

Nach dem GP von Abu Dhabi endete die nächste Ära beim österreichischen Rennstall. Motorsport-Berater Helmut Marko wurde ebenfalls verabschiedet. Nun hat Laurent Mekies das Sagen bei den Bullen und soll das Team in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Vor der herausfordernden Saison 2026 mit der anstehenden großen Reglementänderung stehen viele Konstrukteure vor der Ungewissheit, wie gut man die neuen Autos entwickelt hat. Für die Bullen ändert sich auch der Motor, von nun an wird man mit Ford und nicht mehr mit Honda zusammenarbeiten.

Neues Logo ab 2026

Doch das dürften nicht die einzigen großen Änderungen sein. Kurz nach dem Jahreswechsel überraschte der Rennstall mit einem neuen Logo. Abgesehen von feinen Änderungen in den Farben hat der Red-Bull-Schriftzug nun eine weiße Kontur erhalten. Auch die bisher silber glänzenden Oracle- und Racing-Schriftzüge sind nun nur noch in Weiß gehalten.

© Oracle Red Bull Racing

© Oracle Red Bull Racing

Die Änderung lässt viele Fans wie wild spekulieren. Viele hoffen, dass man nun bei den Boliden zu einem ähnlichen Design zurückkehrt, wie in den Anfangsjahren, als die Farben heller waren und zuletzt in der Erfolgs-Ära von Sebastian Vettel im Einsatz waren.

Verstappen wünscht sich altes Design zurück

Max Verstappen, der 2026 mit Isack Hadjar ein Team bilden wird, hatte sich zuvor für eine Änderung der Lackierung ausgesprochen. Im Team-Podcast „Talking Bull“ erinnerte er sich an die „glänzenden“ Farbkombinationen aus Vettels Ära. „Ich habe heute tatsächlich darüber gesprochen, ich mag diese Autos wirklich sehr“, meinte er und deutete auf die alten Boliden aus dem Jahr 2014.

© Getty

© Getty

Offiziell müssen sich die Fans allerdings noch ein wenig gedulden. Die offizielle Präsentation steigt am 15. Jänner in Detroit, dann wird das Geheimnis gelüftet, in welchem Look die Bullen nächstes Jahr an den Start gehen werden.