Das gab es noch nie: Max Verstappen hat erneut Geschichte geschrieben

Max Verstappen konnte heuer seinen Weltmeistertitel zwar nicht verteidigen, hat aber dennoch Geschichte geschrieben.

Die Formel-1-Fans werden sihc noch lange an das packende Saison-Finale erinnern. Am Ende setzte sich der Brite Lando Norris mit 2 Punkten vor dem Red-Bull-Superstar in der Fahrerwertung durch und bestieg erstmals den Thron der Motorsport-Königsklasse.

Dass es tatsächlich so knapp wurde ist einer fahrerischen Meisterleistung von Max Verstappen zu verdanken, der vpr dem Grand Prix von Italien noch über 100 Punkte Rückstand auf den damaligen WM-Leader Oscar Piastri hatte.

Der 28-jährige Niederländer hat in der Formel 1 schon unzählige Rekorde gebrochen 19 Siege in einer Saison (2023) sind die meisten aller Zeiten, ebenso konnte er mit 21 Podestplätzen im selben Jahr einen neuen Bestwert aufstellen.

Verstappen schreibt Geschichte neu

Vor "Super Max" gelang es auch noch keinem Fahrer 10 Siege in Folge zu feiern und Saisonübergreifend sogar 15 mal am Stück ungeschlagen zu bleiben. In dieser historischen Siason 2023 war es auch Verstappen, der 567 Führungsrunden hinlegte und auch zum ersten niederländischen Weltmeister wurde.

Nun hat er erneut Geschichte geschrieben. Denn Verstappen wurde von seinen Fahrer-Kollegen zum besten Piloten des Jahres gewählt. Er ist damit der erste Nicht-Weltmeister, dem diese große Ehre zuteil wird.