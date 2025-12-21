Alles zu oe24VIP
Max Verstappen
CEO Mintzlaff

Knalleffekt bei Red-Bull: Zukunft von Max Verstappen "für immer" geklärt

21.12.25, 13:43
Konzerngeschäftsführer Oliver Mintzlaff glaubt nicht an einen vorzeitigen Abschied von Formel-1-Superstar Max Verstappen von Red Bull. Ganz im Gegenteil: Er machte eine Hammer-Ansage. 

 "Es ist wichtig zu sagen, dass ich keine Angst vor irgendwelchen Leistungsklauseln in seinem Vertrag habe. Das Wichtigste für einen Sportler ist, dass er sieht, dass jeder im Team alles für ihn gibt", erklärte der frühere Mittelstreckenläufer im Interview mit der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf".

Verstappen sei beeindruckt davon, wie sich die Ergebnisse und die Stimmung in diesem Jahr entwickelt hätten, meinte Mintzlaff.

Zwar musste der Niederländer die WM-Krone nach vier Titeln in Serie an McLaren-Pilot Lando Norris abgeben, die Leistungskurve zeigte bei Red Bull in der zweiten Saisonhälfte nach der Trennung von Langzeit-Teamchef Christian Horner aber deutlich nach oben. Vor zwei Wochen wurde dann aber auch der Abschied des langjährigen Motorsport-Beraters und Verstappen-Vertrauten Helmut Marko bekannt.

"Kein Zweifel" bei Mintzlaff

"Natürlich will Max immer gewinnen und das bestmögliche Auto haben, aber das wollen wir auch. Solange Max das Gefühl hat, dass wir daran arbeiten und alles dafür tun, denke ich, dass er uns treu bleiben wird", sagte Mintzlaff. "Für mich besteht kein Zweifel daran, dass Max Verstappen seine Karriere bei Red Bull beenden wird." Der 28-Jährige hat inklusive Ausstiegsklausel noch einen bis Ende 2028 gültigen Vertrag bei Red Bull.

Marko Verstappen
2026 erlebt die Formel 1 die größte Regelrevolution seit mehr als zehn Jahren. Die Autos werden unter anderem kürzer und schmäler, sie werden auch von neuen Motoren angetrieben. Red Bull stellt in Zusammenarbeit mit Ford zudem erstmals ein eigenes Aggregat her.

Oliver Mintzlaff
"Max weiß genau, was er will, und das ist auch in Ordnung so, denn er ist der beste Fahrer der Welt. Aber bei uns gibt es nur einen Chef, und das ist die bekannte Dose, die wir verkaufen", sagte Mintzlaff und betonte: "Ich bin mir sicher, dass er für immer bei uns bleiben wird." Wenn Verstappen als Rennfahrer aufhöre ("Ich hoffe, nicht zu früh"), hoffe er, dass dieser in anderer Funktion mit Red Bull verbunden bleibe

