Mit dieser Nummer startet Max Verstappen in die neue F1-Saison

2026 startet Weltmeister Lando Norris mit der Nummer 1 durch.

Max Verstappen wird in der Formel-1-Saison 2026 nicht mehr mit der Startnummer 1 fahren. Dieses Privileg steht ausschließlich dem amtierenden Weltmeister zu und geht nach dem Titelgewinn 2025 an Lando Norris. Verstappen musste sich daher für eine neue Nummer entscheiden – und hat diese nun offiziell bestätigt.

Verstappen wählt Startnummer 3

Wie Verstappen gegenüber Viaplay erklärte, wird er ab 2026 mit der Startnummer 3 antreten. „Es wird nicht die Nummer 33 sein. Meine Lieblingszahl war schon immer die 3, abgesehen von der Nummer 1“, sagte der Niederländer. Theoretisch hätte Verstappen zu seiner früheren Nummer 33 zurückkehren können, mit der er bis zu seinem ersten WM-Titel 2021 fuhr. Doch der Red-Bull-Pilot kündigte bereits zuvor an, einen Wechsel vornehmen zu wollen. „Jetzt können wir tauschen, also wird es die Nummer 3 sein“, erklärte Verstappen weiter und ergänzte: „Die Nummer 33 war immer in Ordnung, aber ich mag eine 3 einfach lieber als zwei.“

Ricciardo gibt Nummer frei

Möglich wird der Wechsel, weil Daniel Ricciardo seine Startnummer 3 freiwillig freigegeben hat. Laut Reglement ist eine Nummer eigentlich erst dann wieder verfügbar, wenn ein Fahrer zwei komplette Saisons an keinem Grand Prix teilgenommen hat. Ricciardos letztes Rennen im September 2024 in Singapur liegt jedoch erst gut ein Jahr zurück.

Kein Comeback

Da der Australier kein Comeback plant, wurde die Nummer dennoch vorzeitig freigegeben. Das ist laut Artikel A2.4.1 des Formel-1-Reglements 2026 zulässig, sofern der Antrag vor Veröffentlichung der offiziellen Teilnehmerliste gestellt wird. Verstappen tritt damit ab 2026 erstmals in der Königsklasse mit der Startnummer 3 an.