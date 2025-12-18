Große Trauer: ÖSV-Legende mit 51 Jahren verstorben

Österreichs Wintersportwelt trauert um Snowboard-Pionierin Alexandra Krings, die im Alter von 51 Jahren viel zu früh verstorben ist.
Wie die "Salzbuger Nachrichten" berichten ist Alexandra Krings im Alter von 51 Jahren verstorben. Die Salzburgerin konnte 1996 in Japan einen Weltcup-Sieg feiern und raste insgesamt acht weitere Male aufs Podest.
Die älteste von drei Schwestern war Teil einer Tourismus- und Sport-Familie aus dem westlichen Bundesland und hinterlässt einen Sohn.
© GEPA
Ihre Schwestern Heidi und Doresia waren ebenfalls im Weltcup aktiv, letztere konnte sogar drei Mal WM-Bronze holen.