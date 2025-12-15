Trauriger Abschied: Influencerin Brielle „Brie“ Bird (†9) an Krebs gestorben

Die Kleine war eine wahre Kämpferin. Sie machte vielen anderen Menschen Mut – ihre Familie nimmt mit bewegenden Worten Abschied.

Große Trauer in den sozialen Netzwerken: Die junge Influencerin Brielle „Brie“ Bird ist im Alter von nur neun Jahren verstorben. Ihre Familie gab den Tod des Mädchens in einem emotionalen Statement bekannt. Am Donnerstag, dem 11. Dezember, erlag Brielle ihrer schweren Krebserkrankung. Gemeinsam mit ihren Eltern hatte sie ihren Alltag mit der Krankheit über soziale Medien dokumentiert und damit unzählige Menschen berührt. Auf dem Account „briestrongerthancancer“ folgten ihr rund eine Million Menschen.

Nach ihrem Tod meldeten sich die Eltern mit bewegenden Worten auf Instagram zu Wort. „Du bist ein Wunder! Dein Lebensziel auf Erden hat sich erfüllt, und es war uns eine Ehre, dich nach Hause zu begleiten“, schreiben sie. Weiter heißt es: „Du hast Menschen zu Christus geführt, du hast der Welt gezeigt, dass Gott gut ist, und dein Licht hat jeden Winkel der Erde erleuchtet. Wir lieben dich für immer!“





Fünf Jahre kämpfte sie gegen die Krankheit

Die Krankengeschichte von Brielle begann vor fünf Jahren. Damals wurde bei ihr ein Neuroblastom im Stadium vier diagnostiziert – eine bösartige Erkrankung des Nervensystems. Zusätzlich entdeckten die Ärzte einen Tumor im Bauchraum.

Im Jahr 2022 schien es zunächst einen Hoffnungsschimmer zu geben: Brielle galt als krebsfrei. Doch nur zwei Jahre später kehrte die Krankheit zurück. Es folgten zahlreiche Therapien, Behandlungen und lange Krankenhausaufenthalte. Schließlich äußerte Brielle den Wunsch, nicht mehr ins Krankenhaus zurückzukehren. Diesem Wunsch kamen ihre Eltern nach – zu diesem Zeitpunkt gab es keine Aussicht mehr auf Heilung.

Ariana Grande ließ Brielle strahlen

Trotz der schweren Situation versuchte die Familie, Brielles letzte Zeit so liebevoll und angenehm wie möglich zu gestalten. Sogar ein besonderer Wunsch konnte noch erfüllt werden: Brielle erhielt ein Päckchen von ihrem großen Idol Ariana Grande.

In den letzten Tagen verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch. Das Mädchen nahm keine Nahrung mehr zu sich und verlor zunehmend an Gewicht. „Mein Herz ist gebrochen“, schrieb ihre Mutter auf Instagram. Einen Tag nach Brielles Tod teilte die Familie weitere Abschiedsworte: „Bitte komm uns oft besuchen. Deine Zimmertür steht immer offen, und wir lassen im Spielzimmer das Licht an.“