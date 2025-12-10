Heftige Reaktionen: Influencerin ändert Geburtstag von Tochter

Die australische Influencerin Indy Clinton sorgt im Netz für heftige Diskussionen. Sie verlegt den Geburtstag ihrer Tochter Soul, da ihr ursprüngliches Datum zu nah an Weihnachten lag.

Wer zu nah an Weihnachten Geburtstag hat, kennt das Problem: Der eigene Ehrentag geht im ganzen Feiertagsstress gerne unter. Die australische Influencerin Indy Clinton (28) hat dafür eine Lösung.

Die TikTok-Creatorin mit über zwei Millionen Followern verschiebt den Geburtstag ihrer Tochter einfach nach vorne. Sie erklärt, dass Souls tatsächlicher Geburtstag, der 18. Dezember, "zu nah an Weihnachten" lag. Die Familie will ab sofort am 12. Dezember feiern.

"Nie etwas mitbekommen"

Der Tag passt laut Clinton besser in den Familienalltag. Ihre eigene Idee lobt sie: "Eine der besten Ideen, die ich je hatte." Doch damit stößt die Australierin in den sozialen Medien auf Zustimmung, aber auch Kritik.

Den TikTok-Clip hat schon über 2,2 Millionen Aufrufe. Darin meint Clinton, dass ihre Tochter von ihrem ursprünglichen Datum "nie etwas mitbekommen" habe. Die Kritik an der Idee prallt größtenteils an ihr ab.

Kritik zeigt keine Wirkung

Nutzer werfen ihr vor, dass die Influencerin damit ein wesentliches Identitätsmerkmal ihrer Tochter verändert, und das für Content. Andere, vor allem Personen, die rund um Weihnachten Geburtstag haben, verstehen den Schritt. Sie berichten, dass ihre Feiern jedes Jahr im Feiertagsstress untergehen. Mehrere Kommentare lauten: "Ich wünschte, meine Eltern hätten das auch gemacht."

Für Clinton ist die Erinnerung an Souls Geburt der zentrale Bezugspunkt, nicht das Datum im Kalender. Sie möchte auch den neuen Geburtstag offiziell eintragen lassen. Über mögliche negative Auswirkungen sagt die Australierin: "Niemand muss davon wissen." Wie Clinton die Änderung rechtlich durchsetzen will, verrät sie nicht.

Zu den kritischen Stimmen sagt die Influencerin: "Nein, ich bin nicht verrückt." Sie ist fest überzeugt, dass die Änderung das Beste für ihre Tochter sei.