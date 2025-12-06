Mysteriöser Brand auf UFO-Gelände Roswell

Ein großer Brand brach auf dem berühmten Roswell Air Center aus. Nun rätselt das Internet über diesen Vorfall.

Am Donnerstagabend (Ortszeit) brach auf dem Gelände des Roswell Air Center ein Feuer aus. Das Feuer befand sich südlich vom legendären Hangar 84, welcher mit dem berühmten UFO-Absturz von 1947 in Verbindung steht.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bekommen. Die Rettungskräfte waren besorgt, dass das Feuer eine gefährliche Explosion auslösen könnte. Neben dem Brandort befanden sich gefährliche Materialien und Sauerstoff-Flaschen. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Ebenso gibt es derzeit keine Meldungen von Verletzten, und ob historisch relevante Objekte beschädigt wurden.

Internet rätselt

Verschwörungstheoretiker bringen Roswell mit Aliens und UFOs in Verbindung. Im Hangar 84 sollen sich die Überreste vom mysteriösen 1947 UFO-Absturz befinden.

Im Internet wird nun vermutet, dass mit dem Feuer etwas verdeckt werden soll. Auf Reddit schrieb ein User: „Sie vernichten die Beweise.“ Ein anderer teilte mit: „Wahrscheinlich haben sie über 80 Jahre lang außerirdische Leichen in diesem Hangar gelagert, aber als dann eine Dokumentation herauskam, dachten sie sich wohl: 'Okay Jungs, jetzt wissen es alle. Zeit, alles in Brand zu setzen und abzuhauen.'“

Auf X teilte eine Person: „Ist das nicht super interessant und ein seltsam getimter 'Zufall'? Genau dann, wenn die Öffentlichkeit anfängt, sich für unsere Vergangenheit zu interessieren, bricht ohne ersichtlichen Grund ein seltsames Feuer direkt neben Hangar 84 aus.“