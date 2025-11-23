Rapid-Star rechnet nach Pleite mit Mannschaft ab

Die Stimmung in Wien Hütteldorf ist genauso teif gesunken, wie die Temperaturen.

Nichts wurde es aus der Tabellenführung für Rapid. Gegen Ex-Schlusslicht GAK blamierte sich die Stöger-Elf vor den eigenen Fans im Weststadion. Während die Fans den Grusel-Kick mit Pfiffen quittierten, teilte Mittelfeld-Abräumer Lukas Grgic im Sky-Interview richtig aus.

"Es geht mir auf die Eier", wütet der 30-Jährige, dessen Frau kurz vor der Geburt des gemeinsamen Kindes steht. Doch einmal in Fahrt ledert er richtig los. Er entschuldigte sich bei den Fans, dass man sich "so einen Kick anschauen" musste.

© GEPA

Gründe für den desaströsen Auftritt konnte er nicht nennen, nimmt aber seine Mitspieler in die Pflicht. Laut Grgic wolle keiner Verantwortung übernehmen, was "zu wenig" sei. Ein klares Zeichen, dass die Stimmung in der Kabine derzeit auch alles andere als zufriedenstellend ist.