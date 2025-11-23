Rapid-Schock: Horror-Verletzungen bei Kälte-Schlacht von Hütteldorf

Das Sonntags-Spiel zwischen Rapid und dem GAK wurde bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von schweren Verletzungen überschattet.

Nachdem Sturm Graz und Salzburg am Sonntag bei ihren Heimspielen gepatzt hatten, hatte Rapid die Chance, zurück an die Tabellenspitze zu kommen. Bei frostigen Temperaturen unter 0 Grad war der GAK mit Ex-Rapid-Coach Ferdinand Feldhofer beim Rekordmeister zu Gast.

Die Partie war ähnlich schön, wie die äußeren Gegebenheiten. Doch während sich die Spieler am Platz mühten, sorgten zwei schwere Verletzungen für einen Schock. Erst musste GAK-Star Zeteny Jano nach einem Zweikampf mit Nenad Cevtkovic unter Tränen auf einer Bare liegend vom Platz gebracht werden.

Zwei Opfer in einer Halbzeit

Eine genaue Diagnose gab es bislang nicht, allerdings hat es nach einer schweren Verletzung am rechten Knöchel für den Junioren-Teamspieler ausgesehen. Doch damit nicht genug. Aufgrund der Behandlung gab es in der ersten Halbzeit gleich acht Minuten Nachspielzeit, in der es das zweite Opfer gab.

Serge-Philippe Raux-Yao ging nach einem Eckball ohne ersichtliche Fremdeinwirkung zu Boden. Das medizinische Personal eilte herbei und gab sofort das Zeichen, dass der Innenverteidiger nicht weitermachen kann. Eine längere Pause für den Franzosen ist zu befürchten.