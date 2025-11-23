Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. SK Rapid
Rapid Fans
© APA

Unruhe in Wien West

Stöger raus! Totale Fan-Wut nach Rapid-Blamage

23.11.25, 19:09
Teilen

Anstatt einer gemeinsamen Feier und der Tabellenspitze brodelt es in Wien Hütteldorf nach der Rapid-Pleite gegen den GAK gewaltig. 

Eigentlich war alles für eine grün-weiße Party in Hütteldorf angerichtet. Der Tabellenletzte GAK mit Ex-Coach Ferdinand Feldhofer war zu Gast und zuvor patzten Salzburg und Sturm Graz. Ein Heimsieg hätte gereicht, um wieder die Tabellenführung zu übernehmen.

Doch statt Feier-Stimmung kochte nach dem Schlusspfiff die Wut der Fans über. Schon in der Schlussphase, als man 1:2 gegen das Liga-Schlusslicht zurücklag, forderte der Fan-Block, dass man "Rapid sehen" will. Schon seit Wochen brodelt es, die Unzufriedenheit mit dem Spielstil von Coach Peter Stöger wächst im Westen Wiens.

Rapid GAK
© GEPA

Nach dem Schlusspfiff standen die Spieler ihren Mann, trotteten mit hängenden Köpfen vor den Block West, begleitet von einem gellenden Pfeifkonzert. Vereinzelt waren auch wieder "Stöger raus!"-Rufe zu hören. Obwohl die Hütteldorfer weiterhin auf Platz 2 in der Tabelle liegen, erinnert die Stimmung mehr an eine Mannschaft, die vom Abstieg bedroht ist.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden