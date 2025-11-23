Stöger raus! Totale Fan-Wut nach Rapid-Blamage

Anstatt einer gemeinsamen Feier und der Tabellenspitze brodelt es in Wien Hütteldorf nach der Rapid-Pleite gegen den GAK gewaltig.

Eigentlich war alles für eine grün-weiße Party in Hütteldorf angerichtet. Der Tabellenletzte GAK mit Ex-Coach Ferdinand Feldhofer war zu Gast und zuvor patzten Salzburg und Sturm Graz. Ein Heimsieg hätte gereicht, um wieder die Tabellenführung zu übernehmen.

Doch statt Feier-Stimmung kochte nach dem Schlusspfiff die Wut der Fans über. Schon in der Schlussphase, als man 1:2 gegen das Liga-Schlusslicht zurücklag, forderte der Fan-Block, dass man "Rapid sehen" will. Schon seit Wochen brodelt es, die Unzufriedenheit mit dem Spielstil von Coach Peter Stöger wächst im Westen Wiens.

© GEPA

Nach dem Schlusspfiff standen die Spieler ihren Mann, trotteten mit hängenden Köpfen vor den Block West, begleitet von einem gellenden Pfeifkonzert. Vereinzelt waren auch wieder "Stöger raus!"-Rufe zu hören. Obwohl die Hütteldorfer weiterhin auf Platz 2 in der Tabelle liegen, erinnert die Stimmung mehr an eine Mannschaft, die vom Abstieg bedroht ist.