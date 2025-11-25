Alles zu oe24VIP
Aus für Gratis-Öffis: Salzburger "Benzinfrei-Tage" werden eingestellt
© getty

Budgetfrage

Aus für Gratis-Öffis: Salzburger "Benzinfrei-Tage" werden eingestellt

25.11.25, 14:01
Land verweist auf angespannte Budgetsituation - Absatz von Jahresnetzkarten stark gestiegen

In Salzburg fallen die populären "Benzinfrei-Tage" ab 2026 dem Sparstift der Landesregierung zum Opfer. An diesen speziellen Tagen - im heurigen Jahr waren es insgesamt zehn - konnten Bahn und Bus im gesamten Bundesland kostenlos genutzt werden. Autofahrern sollte so der Umstieg auf Öffis schmackhaft gemacht werden. Nach vier Jahren stellt das Land die Aktion nun ein - auch, weil mittlerweile immer mehr Menschen eine Jahreskarte haben.

Im Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) verwies man am Dienstag auf die angespannte Budgetsituation. 2025 kosteten die Benzinfreitage dem Land etwa eine Million Euro. "Wir stützen mit dem Geld lieber einen günstigen Preis bei den regionalen Jahresnetzkarten", sagte ein Sprecher von Schnöll zur APA. Tatsächlich erhöhen sich hier die Preise 2026 nur minimal. Das Klimaticket "Classic" für Salzburg wird ab Jänner etwa um lediglich 1,5 Prozent teurer und kostet neu 399 statt 393 Euro. Auch die Preise für die Klimatickets für alle unter 26 Jahre und Senioren steigen um nur 4 Euro auf 299 Euro an.

Parallel dazu hat sich im Bundesland Salzburg die Zahl der Nutzer einer Jahresnetzkarte zuletzt stark erhöht. Wurden 2021 im Bundesland noch 65.000 Stück abgesetzt, waren es 2025 bereits über 117.000 - eine Steigerung von über 81 Prozent. Zumindest einmal noch können die Salzburgerinnen und Salzburger das Gratis-Öffi-Angebot aber noch nutzen: Den letzten "Benzinfrei-Tag" gibt es am "Black Friday" am 28. November.

