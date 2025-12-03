Waschbär randaliert in Spirituosengeschäft und wird stark betrunken auf WC gefunden

Ein Spirituosenladen im US-Bundesstaat Virginia erlebte einen ungewöhnlichen Einbruch mit tierischem Gelage und einem stark alkoholisierten "maskierten Banditen".

Ein Spirituosenladen in Ashland, Virginia, erlebte am Wochenende einen ungewöhnlichen Einbruch: Ein Waschbär drang in die Geschäftsräume ein, randalierte und wurde schließlich von den Behörden stark alkoholisiert und schlafend im Badezimmer aufgefunden.

Mitarbeiter des Ashland ABC Stores entdeckten am Samstagmorgen das Chaos. Der "maskierte Bandit", wie die Tierschutzbehörde von Hanover County den pelzigen Eindringling nannte, hatte mehrere Regale geplündert und dabei Flaschen zerbrochen. Offenbar hatte sich der Waschbär anschließend an den verschütteten Spirituosen bedient und verschiedene Arten von Alkohol getrunken.

Das tierische Gelage endete abrupt: Die Behörden fanden den „sehr betrunkenen“ Waschbären schlafend im Badezimmer des Ladens.

Tierschutzbehörde holte Waschbär ab

Tierschutzbeauftragte nahmen den tierischen Einbrecher mit ins Tierheim, um ihn dort auszunüchtern. In einem amüsanten Social-Media-Post gab die Behörde später Entwarnung: „Nach ein paar Stunden Schlaf und keinen Anzeichen einer Verletzung (außer vielleicht einem Kater und schlechten Lebensentscheidungen) wurde er sicher in die Wildnis entlassen.“

Die Beamten äußerten die Hoffnung, der Waschbär habe nun gelernt, dass "Einbrechen und Stehlen nicht die Antwort ist".