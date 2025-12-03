Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
G7MzZF9WsAAyvw4.jfif
© Twitter / X

Virginia

Waschbär randaliert in Spirituosengeschäft und wird stark betrunken auf WC gefunden

03.12.25, 12:49 | Aktualisiert: 03.12.25, 14:19
Teilen

Ein Spirituosenladen im US-Bundesstaat Virginia erlebte einen ungewöhnlichen Einbruch mit tierischem Gelage und einem stark alkoholisierten "maskierten Banditen". 

Ein Spirituosenladen in Ashland, Virginia, erlebte am Wochenende einen ungewöhnlichen Einbruch: Ein Waschbär drang in die Geschäftsräume ein, randalierte und wurde schließlich von den Behörden stark alkoholisiert und schlafend im Badezimmer aufgefunden.

Mitarbeiter des Ashland ABC Stores entdeckten am Samstagmorgen das Chaos. Der "maskierte Bandit", wie die Tierschutzbehörde von Hanover County den pelzigen Eindringling nannte, hatte mehrere Regale geplündert und dabei Flaschen zerbrochen. Offenbar hatte sich der Waschbär anschließend an den verschütteten Spirituosen bedient und verschiedene Arten von Alkohol getrunken.

G7MzZGDXwAAenSZ.jfif
© Twitter / X

Das tierische Gelage endete abrupt: Die Behörden fanden den „sehr betrunkenen“ Waschbären schlafend im Badezimmer des Ladens.

G7MzZF9WsAAyvw4.jfif
© Twitter / X

Tierschutzbehörde holte Waschbär ab

Tierschutzbeauftragte nahmen den tierischen Einbrecher mit ins Tierheim, um ihn dort auszunüchtern. In einem amüsanten Social-Media-Post gab die Behörde später Entwarnung: „Nach ein paar Stunden Schlaf und keinen Anzeichen einer Verletzung (außer vielleicht einem Kater und schlechten Lebensentscheidungen) wurde er sicher in die Wildnis entlassen.“

Die Beamten äußerten die Hoffnung, der Waschbär habe nun gelernt, dass "Einbrechen und Stehlen nicht die Antwort ist".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden